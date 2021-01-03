Часто у дівчат є така думка, що після одруження чоловік кардинольно зміниться. Проте вони на марно очікують перетворень від своїх партнерів.

Не буде дивитися на інших жінок

Кільце на пальці чи штамп у паспорті ще не були для жодного хлопця єдиними причинами не дивитися на інших дівчат. Більш того, це все не рятує і від зради. Все залежить тільки чоловіка. Про це повідомило видання Cosmo.

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Повністю змінить спосіб життя

Якщо він ще раніше не кинув курити, не припинив затримуватися на роботі чи їздити на риболовлю, то після весілля це також не трапиться.

Нарешті запам'ятати всі важливі дати

Хлопцям взагалі не властиво пам'ятати багато інформації. Особливо, про дати першого побачення або дня народження когось з далеких родичів. Після весілля чоловік точно не зможе раптово активувати цю функцію.



Запам'ятає всі важливі дати / Фото Freepik

Буде більше цінувати

Якщо цього не сталося до весілля, після теж не відбудеться. Чоловік, який дійсно любить та цінує, буде показувати це з самого початку.

Почне частіше погоджуватися

Він не повинен цього робити. Втім, як і ти, завжди погоджуватися з ним. Ви дорослі люди зі сформованими поглядами на життя. І одруження навряд чи внесе корективи в цю історію.

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Стане кращим другом

Якщо цього не сталося раніше, то цілком ймовірно, що і не станеться. Більш того, так і не повинно бути. Секретів одне від одного у вас може не бути. Ви спокійно говорите на будь-які теми та чудово ладити. Проте подругу не замінить жоден чоловік.