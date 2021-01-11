Во время праздников у влюбленных могут возникнуть проблемы, которые могут навредить отношениям. Семейные терапевты объяснили, как с самыми популярными из них справиться.

Расходы на праздники

Все расходы, происходящие на праздники, могут привести к недоразумениям в паре. Еще более серьезные проблемы могут быть в случае, если один обо всем будет молчать и не обсуждать. Об этом сообщили в издании The Huffington Post.

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Чтобы не было ощущения финансовой измены, стоит все обсуждать и составлять реалистичный финансовый план на праздничный период. Партнерам нужно вместе решить, сколько денег они могут потратить.

Различные праздничные традиции

Рождественские традиции, которые были в детстве, имеют прочную эмоциональную связь с нами. Поэтому мы не такие гибкие, чтобы их менять. Партнерам важно постоянно помнить, что здесь нет лучшего или худшего способа.



Семейные традиции / Фото Freepik

Например, они могут чередовать традиции или взять часть традиций каждой семьи и объединить их. Или вообще могут придумать что-то свое. Об этом заявил семейный терапевт Винифред Райли.

Разная философия подарков

Кто-то из партнеров может считать, что количество потраченных денег на подарок показывает, насколько человек любит. Если у влюбленных нет договоренности о том, какие подарки должны быть, может возникать раздражение и злость.

Чтобы этого избежать, Гибсон советует паре обсудить эту тему и вместе решить, сколько каждый может потратить на подарки.

Решить, где праздновать, чтобы ни с кем не поссориться и не расстроить

Для пары может быть большой проблемой решить вопрос, с чьей семьей встретить Рождество или Новый год. Одним из вариантов может быть – чередование. Например, Рождество в одних родственников, Пасха в других, а в следующем году – наоборот.



Семейное празднования / Фото New Idea

Если пригласить обе семьи к себе в дом, это может вызвать новый уровень стресса в паре. Об этом рассказал семейный терапевт Дэнни Гибсон.

Справиться с "токсичными" родственниками

Если дедушка напивается при каждом застолье, а свекровь ничего хорошего не может сказать о вас или о ваших родителях, вероятно, так будет и на этих праздниках.

В таком случае может придумать "план Б". Например, придумайте свой секретный сигнал, означающий: "Подойди ко мне, пожалуйста. Мне нужна твоя помощь".

Перебор с алкоголем

Речь не о самом алкоголе, а о состояние, которое оно предоставляет. Психолог Курт Смит посоветовал проговорить между партнерами и составить план, сколько пить и как добраться домой.

Найти время побыть вместе

Пользуйтесь тремя простыми правилами: внимание, благодарность и привязанность. Это не отнимает много времени или энергии. Это о выборе, на чем вы хотите сосредоточиться: любовь или стресс.

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Когда вы концентрируетесь на любви и благодарности и привязанности, праздники и отношения кажутся еще лучше. Занимаете любимую или любимого каждый день так говорите "Я люблю тебя" и "Спасибо".