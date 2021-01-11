Какие проблемы возникают у влюбленных во время праздников: методы, чтобы избавиться
Во время праздников у влюбленных могут возникнуть проблемы, которые могут навредить отношениям. Семейные терапевты объяснили, как с самыми популярными из них справиться.
Расходы на праздники
Все расходы, происходящие на праздники, могут привести к недоразумениям в паре. Еще более серьезные проблемы могут быть в случае, если один обо всем будет молчать и не обсуждать. Об этом сообщили в издании The Huffington Post.
Интересно 36 вопросов, которые нужно задать партнеру: важный этап сближения
Чтобы не было ощущения финансовой измены, стоит все обсуждать и составлять реалистичный финансовый план на праздничный период. Партнерам нужно вместе решить, сколько денег они могут потратить.
Различные праздничные традиции
Рождественские традиции, которые были в детстве, имеют прочную эмоциональную связь с нами. Поэтому мы не такие гибкие, чтобы их менять. Партнерам важно постоянно помнить, что здесь нет лучшего или худшего способа.
Семейные традиции / Фото Freepik
Например, они могут чередовать традиции или взять часть традиций каждой семьи и объединить их. Или вообще могут придумать что-то свое. Об этом заявил семейный терапевт Винифред Райли.
Разная философия подарков
Кто-то из партнеров может считать, что количество потраченных денег на подарок показывает, насколько человек любит. Если у влюбленных нет договоренности о том, какие подарки должны быть, может возникать раздражение и злость.
Чтобы этого избежать, Гибсон советует паре обсудить эту тему и вместе решить, сколько каждый может потратить на подарки.
Решить, где праздновать, чтобы ни с кем не поссориться и не расстроить
Для пары может быть большой проблемой решить вопрос, с чьей семьей встретить Рождество или Новый год. Одним из вариантов может быть – чередование. Например, Рождество в одних родственников, Пасха в других, а в следующем году – наоборот.
Семейное празднования / Фото New Idea
Если пригласить обе семьи к себе в дом, это может вызвать новый уровень стресса в паре. Об этом рассказал семейный терапевт Дэнни Гибсон.
Справиться с "токсичными" родственниками
Если дедушка напивается при каждом застолье, а свекровь ничего хорошего не может сказать о вас или о ваших родителях, вероятно, так будет и на этих праздниках.
В таком случае может придумать "план Б". Например, придумайте свой секретный сигнал, означающий: "Подойди ко мне, пожалуйста. Мне нужна твоя помощь".
Перебор с алкоголем
Речь не о самом алкоголе, а о состояние, которое оно предоставляет. Психолог Курт Смит посоветовал проговорить между партнерами и составить план, сколько пить и как добраться домой.
Найти время побыть вместе
Пользуйтесь тремя простыми правилами: внимание, благодарность и привязанность. Это не отнимает много времени или энергии. Это о выборе, на чем вы хотите сосредоточиться: любовь или стресс.
Важно Чего стоит ожидать от мужчины после свадьбы: 6 пустых надежд
Когда вы концентрируетесь на любви и благодарности и привязанности, праздники и отношения кажутся еще лучше. Занимаете любимую или любимого каждый день так говорите "Я люблю тебя" и "Спасибо".
Поделиться новостью