Ежегодно дети в разных уголках мира пишут письма с пожеланиями, мечтами и вопросы Святому Николаю или Санта Клаусу. Помощники все это собирают и хранят.

В Музее Санта Клауса, который расположен в США, в 2020 году отобрали самые интересные пожелания и вопросы детей.

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• "Дорогой Санта Клаус, а ты жил тогда, когда жили динозавры? Я хочу собаку-робота, а еще дом Барби и щенка."



Письма Санта Клаусу / Фото FirstCry Parenting

• "Дорогой Санта, я очень старалась быть хорошей девочкой. Надеюсь, что я получу в этом году то, о чем так давно мечтаю. Это собака! Собака! Собака!!! Я весь год очень хорошо заботилась о своей собаке-тамагочи, но она не настоящая! Санта, я бы даже свою маму обменяла на собаку, если бы это было возможно. Я знаю, что собака – это большая ответственность, но я умоляю отца подарить мне собаку с тех пор, как мне исполнилось 3 года! Я так устала. Люблю тебя, дорогой Санта!"



Чего хотят дети / Фото Pinterest

• "Дорогой Санта, в этом году я вел себя хорошо. Ты должен прийти ко мне, ведь я даже не бил свою сестру велосипедом. Я бы хотел получить телевизор. В своей комнате мне всегда очень скучно. А еще я хочу бластер, потому что такой же получит от своих родителей мой двоюродный брат. А как твои олени летают?"

• "Дорогой Санта, в этом году я был очень хорошим. А еще у меня должна появиться маленькая сестра. Я не хочу ее. Мама говорит, что это будет здорово. Но я слышал, что девочки воняют. Я хочу обменять мою сестру, когда нам ее принесут, на эльфа. Я хотел бы получить в подарок гоночную машинку и гараж для нее. Я оставлю тебе печенье и сэндвич. Спасибо, Санта!"

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• "Дорогой Санта, я знаю, что к Рождеству еще долго, но не прошу подарок, я прошу собаку, я очень-очень хочу получить собаку этим летом, белого лабрадора. Еще у меня вопрос: я видел, как мой дядя кладет подарки в мамину машину, но ты должен дарить подарки! Так это ты принес их моему дяде, а он потом положил в мамину машину? Санта, отвечай!"