Зимові канікули для дітей особливо очікуванні, адже вони несуть казку та магію новорічних свят. Що можуть зробити батьки такого, щоб дитина провела свій відпочинок корисно та запам’ятала його надовго – читайте в нашому матеріалі.

Сім'я 24 зробила для вас добірку креативних розваг, які точно сподобаються вашим дітям.

Читайте також Новорічні ігри та конкурси для дітей і дорослих на 2021 рік: 40 варіантів

Список цікавих розваг для дітей

Святковий настрій для всіх

Напередодні різдвяних свят можна залучити дитину до прикрашання будинку та ялинки. Згадайте, як в дитинстві вам батьки довірили декорувати ялинку – це ж неперевершені емоції.

В інтернеті є безліч різних майстер-класів, як змайструвати ялинкову прикрасу та інші види декору. Для того, щоб дитині було цікавіше, дайте їй можливість вибирати самій.

Креативні поради:



Прикрашайте ялинку разом із дітьми / Фото pexels

Корисні домашні посиденьки

Якщо на вулиці прохолодно та вітряно, то влаштуйте домашні посиденьки з цікавими фільмами та мультфільмами. Крім того, можна створити список на цілий тиждень і кожен день обирати нове кіно.



Влаштуйте піжамну вечірку / Фото pexels

Готуємо разом

Виділіть декілька годин у день, щоб протягом тижня готувати різні смаколики. Це не обов'язково має бути щось складне. Можна приготувати навіть звичайний салат або спекти печиво.

До свят особливо актуально буде спекти різдвяне печиво.



Приготуйте святкову вечерю разом із дитиною / Фото pexels

Концерт не виходячи з дому

У період пандемії коронавірусу COVID-19 не бажано відвідувати масштабні події, тому влаштуйте концерт чи виставу вдома! Нехай дитина вибере те, що їй більше до вподоби. Підготуйте разом сценарій і "роздайте" ролі.

Можна підготувати для близьких відеопривітання. Весь процес підготовки та саме дійство можна відзняти та розіслати родичам і близьким друзям. Це допоможе залучити до дійства всю родину!



Можна створити відеопривітання / Фото pexels

Прогулянка

Свіже повітря особливо важливо для дітей різного віку, тому навіть взимку потрібно проводити декілька годин на вулиці. Заплануйте всією родиною прогулянку в парк або ліс.



Прогулянка на свіжому повітрі – корисна / Фото pexels

Ліпка снігової баби

Сніг – це ще один привід вийти на вулицю! Адже варто спробувати ліпити сніговика. Не забудьте моркву для носа та ґудзики для очей.



Снігова баба для кращого настрою / Фото pexels

День майбутнього

Новий рік – це час для мрій і для планування майбутнього. Тому можна разом із дітьми створити дошку-колаж "майбутнього".

Візьміть непотрібні журнали, газети та ілюстрації з непотрібних листівок. Підготуйте полотно, можна взяти навіть дошку. З дітьми створіть "Дошку майбутнього", де будуть ваші мрії, плани та бажання.



Колаж майбутнього / Фото pexels

Фотосесія в приміщені чи на вулиці

Фотосесія – це чудовий варіант для прекрасного проведення часу. Для того, щоб вийшли гарні фото, візьміть із собою всіх членів родини та хороший настрій!



Зробіть святкову фотосесію для діток / Фото pexels

Цікаві ідеї для новорічних фотосесій можна підглянути за посиланням.