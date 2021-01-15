Група психологів з Університету Нікосії в Греції вирішила розібратися, що заважає людям підтримувати романтичні стосунки. Вони зібрали найпоширеніші проблеми, які не дають людям залишатися разом.

► Згасання ентузіазму

В тривалих стосунках це є головною проблемою. Раніше, ніж цього очікують закохані, може зникнути пристрасть та романтична напруга. В цей момент стосунки починають навіювати нудьгу. Про це повідомили у виданні Psychology Today.

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► Довгий робочий день

Дослідники припускають, що на ймовірність розлучення можна впливати тривалість робочого дня подружжя. Адже партнери, які проводять на роботі значно більше часу, ніж удома, або ставлять кар'єру на перше місце, не особливо зацікавлені в тривалих романтичних стосунках.



Тривалість робочого дня / Фото Bright Light Media

► Відсутність особистого часу та простору

Коли людина звикла більшість свого часу проводити на одинці, їй може бути важко перелаштуватися на новий лад. Проте якщо у відносинах у неї не буде часу на себе, вона може почуватися пригнобленою. Тому в пориві знову дати собі простір, час і свободу дій, така людина може втекти з надто тісних стосунків.

► Проблемний характер

Існують такі типи характеру, яким складно підтримувати тривалі романтичні стосунки. Егоїсти, ті, хто вважають себе особливими, і невпевнені в собі особистості. Люди, які люблять скаржитися, теж рідко залишаються у стосунках надовго.

► Нав'язливість і залежність

Люди, які легко стають залежними від інших, постійно контролюють партнера або ставлять його потреби вище власних, відчувають труднощі з підтриманням тривалих романтичних відносин. Як і люди, яким "пощастило" вступити в контакт з таким партнером.

► Поганий секс

Сексуальна хімія дуже важлива для довгострокового успіху стосунків, адже своєму лібідо дуже складно щось наказати або нав'язати. Тому пари, які не зійдуться в базових вподобаннях щодо сексу, приречені на розлучення.

► Діти

Є пари, які скаржаться на те, що їхні діти забирають надто багато енергії. Як результат, її не вистачає на стосунки між партнерами. Крім цього, розбіжності між батьками з приводу виховання – ще одна причина проблем у стосунках.



Виховання дітей / Фото Heart Radio

► Відсутність зусиль

Усі стосунки вимагають роботу, проте деякі пари просто видихаються. Люди, які нехтують інтересами своїх партнерів або ними взагалі, стикаються з серйозними проблемами в стосунках. Ознаками зневаги є відсторонення, прийняття партнера як належне, брехня і небажання йти на компроміси.

► Проблеми з колом спілкування

Людям, у яких немає хороших стосунків з батьками, родичами й друзями своїх партнерів, також складно підтримувати свої романтичні стосунки.

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► Поведінкові проблеми

Психологічні проблеми та залежності часто є причинами сварок у парах. Також активне втручання сім'ї та друзів у стосунки – ознака того, що роман буде тривати недовго.