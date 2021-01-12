Образи, сварки, діти – все це може зробити життя партнерів складнішим. Щоб щасливо жити разом, закоханим необхідно затвердити декілька пріоритетів, які буду допомагати парі.

► Не завершуйте діалог

З роками розмови між партнерами можуть перетворитися на короткі та роздратовані фрази, які містять інформацію про дітей чи матеріальні проблеми. Про це повідомили у виданні Elle.

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Розвиваючи стосунки, партнери мають розуміти, що їм потрібно налагодити глибоке спілкування одне з одним та справжній, доброзичливий діалог.



Доброзичливий діалог / Фото Freepik​

Для цього вони можуть влаштовувати певні ритуали. Наприклад, щовечора, попри роботу, зайнятість чи хворобу, знаходити час одне для одного. Щоб спокійно, за чашкою чаю обговорити свої справи, емоції, плани та мрії.

► Приділяйте час одне одному

З появою маля батьківські турботи та обов'язки подружжя часто затьмарюють їх партнерські відносини. Коли діти ростуть, буває складно приділяти час одне одному, не боячись відчути себе поганими батьками.

Щоб сім'я не сприймалася як рутина, як важкий тягар, який ви несете на своїх плечах, заплануйте щотижневі задоволення, цікаві обом. Наприклад, для когось це можуть бути прогулянки на велосипеді, гра в теніс, для інших – лекції чи кіно. Час, проведений удвох, без телефону, без дітей, підтверджує важливість цих відносин для кожного з вас.

► Продовжуйте зваблювати

Залишатися спокусливими одне для одного вважається одним зі способів показати, що партнери все ще прагнуть подобатися одне одному. Ситуації, слова і вчинки, які вбивають любов, у кожного свої. Переважно любов великодушно готова змиритися з незакритими тюбиками з пастою, зім'ятою піжамою або брудними чашками. Проте потяг менш поблажливий.

Варто спробувати подивитися одне на одного як вперше. Допомогти у цьому може, наприклад, відпустку в компанії, де мимоволі можна побачити свого партнера очима сторонніх.

► Цінуйте свій союз

Партнерам важливо відчувати ексклюзивність своїх відносин. Це дає їм відчуття впевненості одне в одному.

Якщо партнери довіряють, то флірт може бути грою, яка бадьорить. Проте якщо ваш партнер в собі не впевнений і до будь-якого прояву кокетства ставиться болісно, ​​важливо щадити його почуття.

► Підтримуйте одне одного

Сьогодні цінується незалежність і кожен ховається в броню замість того, щоб відкритися іншому, спертися на нього.



Відкритися іншому / Фото Easy Weddings UK​

Ми не дуже вміємо говорити про свої проблеми. Нам здається, якщо людина любить – сама повинна все зрозуміти. Проте партнер не телепат і якщо йому не сказати, то він має право не здогадатися.

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Крім того, непросто прийняти глибоку інакшість людини, не бажаючи при цьому змінити її. Людям важко зрозуміти, що хтось не завжди може перебувати в кращій формі й іноді може бути слабшим. Тому важливо вміти йти на поступки й сподіватися на взаємність.