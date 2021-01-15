Группа психологов из Университета Никосии в Греции решила разобраться, что мешает людям поддерживать романтические отношения. Они собрали самые распространенные проблемы, которые не дают людям оставаться вместе.

► Угасание интереса

В длительных отношениях это является главной проблемой. Раньше, чем этого ожидают влюбленные, может исчезнуть страсть и романтическое напряжение. В этот момент отношения начинают внушать скуку. Об этом сообщили в издании Psychology Today.

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► Длинный рабочий день

Исследователи предполагают, что на вероятность развода можно влиять продолжительность рабочего дня супругов. Ведь партнеры, которые проводят на работе гораздо больше времени, чем дома, или ставят карьеру на первое место, не особо заинтересованы в длительных романтических отношениях.



Продолжительность рабочего дня / Фото Bright Light Media

► Отсутствие личного времени и пространства

Когда человек привык большую часть своего времени проводить наедине, ему может быть трудно перестроиться на новый лад. Однако если в отношениях у него не будет времени на себя, он может чувствовать себя угнетенным. Поэтому в порыве снова дать себе пространство, время и свободу действий, такой человек может бежать из слишком тесных отношений.

► Проблемный характер

Существуют следующие типы характера, которым сложно поддерживать длительные романтические отношения. Эгоисты, те, кто считают себя особенными, и неуверенные в себе личности. Люди, которые любят жаловаться, тоже редко остаются в отношениях надолго.

► Навязчивость и зависимость

Люди, которые легко становятся зависимыми от других, постоянно контролируют партнера или ставят его потребности выше собственных, испытывают трудности с поддержанием длительных романтических отношений. Как и люди, которым "повезло" вступить в контакт с таким партнером.

► Плохой секс

Сексуальная химия очень важна для долгосрочного успеха отношений, ведь у своего либидо очень сложно что-то приказать или навязать. Поэтому пары, которые не сойдутся в базовых предпочтениях в сексе, обречены на развод.

► Дети

Есть пары, которые жалуются на то, что их дети отнимают слишком много энергии. Как результат, ее не хватает на отношения между партнерами. Кроме этого, разногласия между родителями по поводу воспитания – еще одна причина проблем в отношениях.



Воспитание детей / Фото Heart Radio

► Отсутствие усилий

Все отношения требуют работу, но некоторые пары просто выдыхаются. Люди, которые пренебрегают интересами своих партнеров или ими вообще, сталкиваются с серьезными проблемами в отношениях. Признаками пренебрежения является отстранение, принятие партнера как должное, ложь и нежелание идти на компромиссы.

► Проблемы с кругом общения

Людям, у которых нет хороших отношений с родителями, родственниками и друзьями своих партнеров, также сложно поддерживать свои романтические отношения.

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► Поведенческие проблемы

Психологические проблемы и зависимости часто являются причинами ссор в парах. Также активное вмешательство семьи и друзей в отношения – признак того, что роман будет длиться недолго.