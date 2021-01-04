Партнер хоче повністю контролювати в стосунках: які головні ознаки емоційно жорстокої людини
Якщо партнер емоційно знущається або через нього є відчуття заниження самооцінки, тривоги чи навіть депресії, то важливо почати говорити про ці речі якомога швидше. Закохані часто мають "рожеві окуляри" та не хочуть цього помічати.
У стосунках може бути багато несправедливості та нерівності, що може викликати відчуття щось "не працює". Тоді варто поговорити з партнером та встановити межі. Про це виданню Bustle пояснила терапевт Кімберлі Гершенсон.
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Проте варто пам'ятати, що токсичний та маніпулятивний партнер переважно не змінюється. Тому експерти радять залишати такі стосунки, якщо в них присутні відповідні ознаки жорстокого поводження.
► Каже, що потрібно одягати
Часто такі партнери прагнуть все контролювати, намагаючись це приховувати, маскучуючи під занепокоєння. Наприклад, кажуть: "Я не хочу, щоби ти носила ту сукню, бо інші хлопці будуть звертати на тебе увагу" або "Ти не повинна носити цю сорочку, бо вона не має доброго вигляду".
Каже, що потрібно одягати / Фото Showbiz Cheat Sheet
"Якщо ваш партнер неявно або явно приймає рішення за вас, навіть якщо це просто щось, що ви носите, це все одно вважається емоційно жорсткою поведінкою", – пояснила Кімберлі Гершенсон.
► Звинувачує у своїх діях
Коли партнер злиться, він одразу починає звинувачувати вас у тому, що це ви насправді "змусили" робити його, а не інакше. Крім цього переконують, що усі проблеми це "завжди" ваша провина. Це неправда. Це емоційне насильство.
► Спантеличує та змушує почуватися розгубленим
Газлайтинг – це форма психологічного насильства, коли одна людина маніпулює інформацією або обманює, аби змусити жертву засумніватися у власній пам'яті та адекватності.
З часом ваша впевненість і самооцінка підірвані, і в кінцевому випадку ви відчуєте, що більше не можете довіряти власним думкам, почуттям і сприйняттю дійсності,
– повідомила терапевтка Ронда Мілрад.
► Порівнює з іншими
Звертайте увагу на те, якщо партнер порівнює з іншими, наприклад, з колегою або з колишніми. Особливо, якщо просите цього не робити.
В емоційно образливих стосунках вас постійно порівнюють з іншими. В результаті ви відчуваєте, що недостатньо добрі та не кохані. Ви чуєте про добрі якості та досягнення інших, але основна ідея полягає тільки в тому, що ви не підходите,
– зазначила Мілрад.
Ці коментарі підривають самооцінку, адже незахищеними людьми набагато легше маніпулювати.
► Стверджують, що ви "занадто чутливі"
Ви повинні мати можливість обговорити з партнером проблеми, вказати на речі, які неповинні існувати у ваших стосунках, а також потім провести конструктивний діалог про кордони та правила.
Ви "занадто чутливі" / Фото The Irish Times
"Коли ви виражаєте свою незгоду їх поведінкою і намагаєтесь просити їх про відповідальність, вони скажуть вам, що ви надто сильно чутливі або гостро реагуєте. Або ж просто не розумієте жартів чи занадто невпевнені у собі", – додала Мілрад.
Вони намагаються виправдати свою погану поведінку тим, що роблять проблемою вашу реакцію на неї.
► Не дозволяє побути наодинці
Токсичний партнер може водночас відкидати вас та наполягати на тому, щоб весь свій час ви були разом. Це також не нормально.
"Ключовим моментом тут є те, що ви відчуваєте себе достатньо комфортно, щоби проводити час з цією людиною. При цьому маєте свободу виражати свої кордони та потреби у виходах за кордони цієї людини. Якщо йому це чомусь не подобається, то це ознака проблеми", – пояснила експерт зі стосунків Таккара Мартін.
► Ізолює вас від близьких, друзів чи сім’ї
Партнер може придумати виправдання, чому ви не повинні їх бачити і звинувачувати вас у цьому. Наприклад: "Твоя найкраща подруга не підтримує наші стосунки, тому, якщо ти любиш мене, будеш триматися якомога далі від неї".
Спочатку це може здаватися не так вже й погано, однак чим далі ці стосунки будуть заходити, тим більше важливих людей будуть у вас відбирати.
► Правда завжди на стороні партнера
Люди у здорових стосунках усвідомлюють, що час від часу можуть помилятися – це нормально. Вони також вибачаться, а потім шукатимуть способи виправити помилку. Проте якщо партнер емоційно жорстокий, то він завжди хоче мати рацію.
"У багатьох випадках немає значення чому у вас виникають розбіжності, суперечки чи ви просто говорите про щось, що представляє взаємний інтерес, – їм потрібно мати рацію завжди", – пояснила консультантка зі стосунків Давіда Раппапорт.
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► Він не поважає вашу думку
Вважається токсичним та емоційно образливим, якщо ваші ідеї постійно відкидають, називають вас "нудними" або відмовляють вам. Який сенс у цьому? Контроль.
"З часом ви можете почати відчувати себе неадекватними, розчарованими, і ваша впевненість і самооцінка почнуть падати", – додала Раппапорт.
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