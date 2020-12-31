Якщо людина розриває токсичні або здорові стосунки, їй обов'язково потрібний "реабілітаційний" період. Для цього новому партнеру варто бути поруч та не допускати деяких помилок.

Запитувати, що відчуває до колишньої

Звичайно, що щось відчуває, навіть якщо не хоче цього визнавати. Особливо, якщо він довго перебував у стосунках, вони мають спільне майно або є діти. Про це повідомили у виданні Cosmo.

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Люди роками можуть відходити від розлучення. Навіть якщо вже знайшли нових партнерів та влаштували особисте життя.

Просити ніколи не спілкуватися з колишньою

Партнер – це доросла людина, яка сама може приймати рішення з ким спілкуватися, а з ким ні. Ставити йому ультиматуми – погана ідея. Також це демонструє недовіру та неповагу до його минулого. Яким би воно не було, його варто прийняти та забути. Тим більше, якщо є відчуття, що він дійсно тебе любить.



Стосунки / Фото Freepik

Допомагати прийти в себе після розлучення

Підтримувати та бути поруч з чоловіком, безумовно, потрібно. Але перетворювати себе в психолога та кожен вечір робити сеанс самоаналізу – не варто. Перш за все, тому що чоловік дійсно почне сприймати вас, як рятувальне коло. Це почуття може затьмарити кохання.

Аналізувати причину розлучення

Зазвичай це роблять, аби продемонструвати свою перевагу. Стверджуючи, що колишня дивна, а ти б так ніколи не зробила. Проте важливо пам'ятати, що ніхто не знає, як насправді міг би себе повести в тій чи іншій ситуації.

Потурати всім бажанням

Таким чином переважно хочуть продемонструвати турботу про коханого. А разом з тим підсвідомо довести, що краща за колишню. Постійне задоволення проблем мож тільки зіпсувати стосунки: хлопець звикне до цього й потім його буде складно "відівчити".

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Уточнювати, чи повториться така історія у ваших стосунках

Чоловік, звісно, відповість, що ні. Він й сам на це сподівається, тому що не може знати майбутнє. Взагалі ніхто, напевно, не знає майбутнього. Такими питаннями можна тільки образити коханого, ненавмисно натякнувши, що ці відносини теж ненадовго.