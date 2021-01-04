Если партнер эмоционально издевается или через него есть чувство занижение самооценки, тревоги или даже депрессии, то важно начать говорить об этих вещах можно быстрее. Влюбленные часто имеют "розовые очки" и не хотят этого замечать.

В отношениях может быть много несправедливости и неравенства, что может вызвать чувство что-то "не работает". Тогда стоит поговорить с партнером и установить границы. Это изданию Bustle объяснила терапевт Кимберли Гершенсон.

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Однако стоит помнить, что токсический и манипулятивный партнер обычно не меняется. Поэтому эксперты советуют оставлять такие отношения, если в них присутствуют соответствующие признаки жестокого обращения.

► Говорит, что нужно одевать

Часто такие партнеры стремятся все контролировать, пытаясь это скрывать, маскируя под беспокойством. Например, говорят: "Я не хочу, чтобы ты носила то платье, потому что другие ребята будут обращать на тебя внимание" или "Ты не должна носить эту рубашку, потому что она не имеет хорошего вида".



Говорит, что нужно одевать / Фото Showbiz Cheat Sheet

"Если ваш партнер неявно или явно принимает решения за вас, даже если это просто что-то, что вы носите, это все равно считается эмоционально жесткой поведением", – пояснила Кимберли Гершенсон.

► Обвиняют в своих действиях

Когда партнер злится, он сразу начинает обвинять вас в том, что это вы на самом деле "заставили" делать его, а не иначе. Кроме этого утверждают, что все проблемы это "всегда" ваша вина. Это неправда. Это эмоциональное насилие.

► Озадачивает и заставляет чувствовать себя растерянным

Газлайтинг – это форма психологического насилия, когда один человек манипулирует информацией или обманывает, чтобы заставить жертву усомниться в собственной памяти и адекватности.

Со временем ваша уверенность и самооценка подорваны, и в конечном вы почувствуете, что больше не можете доверять собственным мыслям, чувствам и восприятию действительности,

– сообщила терапевтка Ронда Милрад.

► Сравнивает с другими

Обращайте внимание на то, что партнер сравнивает с другими, например, с коллегой или с бывшыми. Особенно, если просите этого не делать.

В эмоционально оскорбительных отношениях вас постоянно сравнивают с другими. В результате вы чувствуете, что недостаточно хороши и не любимые. Вы слышите о добрых качествах и достижениях других, но основная идея заключается только в том, что вы не подходите,

– отметила Милрад.

Эти комментарии подрывают самооценку, ведь незащищенными людьми гораздо легче манипулировать.

► Утверждают, что вы "слишком чувствительны"

Вы должны иметь возможность обсудить с партнером проблемы, указать на вещи, которые не должны существовать в ваших отношениях, а также затем провести конструктивный диалог о границах и правилах.



Вы "слишком чувствительны" / Фото The Irish Times

"Когда вы выражаете свое несогласие их поведением и пытаетесь просить их об ответственности, они скажут вам, что вы слишком сильно чувствительны или остро реагируете. Или же просто не понимаете шуток, слишком неуверены в себе", – добавила Милрад.

Они пытаются оправдать свое плохое поведение тем, что делают проблемой вашу реакцию на нее.

► Это не позволяет побыть наедине

Токсический партнер может одновременно отвергать вас и настаивать на том, чтобы все свое время вы были вместе. Это также не нормально.

"Ключевым моментом здесь является то, что вы чувствуете себя достаточно комфортно, чтобы проводить время с этим человеком. При этом есть свобода выражать свои границы и потребности в выходах за пределы этого человека. Если ему это почему-то не нравится, то это признак проблемы", – пояснила эксперт по взаимоотношениям Таккар Мартин.

► Изолирует вас от близких, друзей или семьи

Партнер может придумать оправдание, почему вы не должны их видеть и обвинять вас в этом. Например: "Твоя лучшая подруга не поддерживает наши отношения, поэтому, если ты любишь меня, будешь держаться подальше от нее".

Сначала это может показаться не так уж плохо, но чем дальше эти отношения будут заходить, тем больше важных людей будут у вас отбирать.

► Правда всегда на стороне партнера

Люди в здоровых отношениях осознают, что время от времени могут ошибаться – это нормально. Они также извинятся, а потом будут искать способы исправить ошибку. Однако если партнер эмоционально жестокий, он всегда хочет быть правым.

"Во многих случаях не имеет значения почему у вас возникают разногласия, споры или вы просто говорите о чем-то, что представляет взаимный интерес, – им нужно быть правым всегда", – пояснила консультантка из отношений Давида Раппапорт.

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► Он не уважает ваше мнение

Считается токсичным и эмоционально оскорбительным, если ваши идеи постоянно отвергают, называют вас "скучными" или отказывают вам. Какой смысл в этом? Контроль.

"Со временем вы можете начать чувствовать себя неадекватными, разочарованными, и ваша уверенность и самооценка начнут падать", – добавила Раппапорт.