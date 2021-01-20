Дитина має право на випадкові прояви поганої поведінки. Не намагайтеся щоразу пригнічувати дитину. Однак якщо така поведінка регулярно повторюється, батькам варто вжити заходів.

Є декілька способів, які допоможуть батькам впоратися з поганою поведінкою дитини. Про це повідомили на сайті Child develop.

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► На погану поведінку дитини не потрібно реагувати. Адже таким чином ви заохочуєте її продовжувати так себе поводити.

► Варто зберігати позитивний настрій. Буде складно знайти ефективне рішення, якщо постійно загострюватимете свою увагу на поганій поведінці дитини. Краще зосередитися на тому, яких змін у поведінці ви хочете досягнути, і рухайтеся до цієї мети.



Позитивний настрій / Фото India TV​

► Будьте послідовними, реагуючи на поведінку дитини. Якщо пообіцяли покарання за погану поведінку, необхідно довести справу до кінця.

► Проте інколи варто міняти старі правила, які не працюють. Це допоможе відкоригувати звички дитини. Наприклад, ви можете скоротити час на перегляд дитиною телевізора, комп'ютерні ігри тощо.

► Покажіть позитивний приклад. Змініть свою поведінку, щоб змінити поведінку дитини. Вона наслідує батьків саме з переконання, що ті все знають краще.

► Ефективною дисципліна буває тільки тоді, коли ви послідовні у своїх діях. Ви повинні добре подумати, перш ніж установлювати правила.

► Розслабтеся. Не переймайтеся надто сильно через крик, суперечки й непокору дитини. Іноді потрібно відпочити від зайвої дисципліни.



Розслабляйтеся / Фото Indoindians​

► Використовуйте заохочення за гарну поведінку. Якщо дитина частіше виявляє належну поведінку, не забувайте її похвалити за це.

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Перш ніж вважати свою дитину поганою, спробуйте зрозуміти причину її поведінки. Застосовуючи правильний підхід, ви у змозі змінити поведінку сина чи доньки.