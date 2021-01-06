Якщо перше побачення переважно стає останнім, то варто задуматися, яка жіноча поведінка відлякує чоловіків та стає причиною небажання продовжувати знайомство.

Видання Cosmo провело опитування серед чоловіків, аби зрозуміти, яка поведінка відштовхує та що варто змінити.

Цікаво Чому не всі пари прагнуть узаконювати свої стосунки: причини

На першому місці опинилося ниття та вічні скарги на тему своєї невдалого життя. "Буквально з першої хвилини дівчина почала проклинати таксиста, владу, дурну погоду і своє похмуре життя. Чи треба говорити, що більше ми не зустрічалися?", – пригадав один з опитаних.

На другому місці – нав'язливість і залежність. Коли ще не встигли розлучитися, а дівчина вже надіслала безліч повідомлень на тему: "я скучила".



Нав'язливість / Фото OpenMinded

Завершує список найбільш негативних жіночих звичок – грубість, яка швидше стосується спілкування з оточуючими.

Важливо Партнер хоче повністю контролювати в стосунках: які головні ознаки емоційно жорстокої людини

"Одного разу дівчина вилаяла при мені офіціанта. При цьому спілкувалася з ним, як з людиною нижчого рівня. Це було принизливо і жахливо", – додав один з опитаних.