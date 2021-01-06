Если первое свидание в основном становится последним, то стоит задуматься, какое женское поведение отпугивает мужчин и становится причиной нежелания продолжать знакомство.

Издание Cosmo провело опрос среди мужчин, чтобы понять, какое поведение отталкивает и что следует изменить.

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На первом месте оказалось нытье и вечные жалобы на тему своей неудавшейся жизни. "Буквально с первой минуты девушка начала проклинать таксиста, власть, глупую погоду и свою мрачную жизнь. Надо ли говорить, что больше мы не встречались?", – вспомнил один из опрошенных.

На втором месте – навязчивость и зависимость. Когда еще не успели расстаться, а девушка уже направила множество сообщений на тему: "я соскучилась".



Навязчивость / Фото OpenMinded

Завершает список самых негативных женских привычек – грубость, которая скорее касается общения с окружающими.

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"Однажды девушка обругала при мне официанта. При этом общалась с ним, как с человеком низшего уровня. Это было унизительно и ужасно", – добавил один из опрошенных.