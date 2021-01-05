Сьогодні багато молодих людей вважають, що їм не обов'язко терміново виходити заміж. Якщо пара одразу не хочу цього робити, то не варто їх примушувати.

Щасливі відносини не обов'язкового повинні бути узаконеними

Інколи пари не поспішають бігти в РАЦС, аби узаконити свої стосунки. Про це повідомили в журналі Cosmo.

Цікаво Партнер хоче повністю контролювати в стосунках: які головні ознаки емоційно жорстокої людини

Закохані хочуть простого щастя та більше спільних моментів. Для цього їм не обов'язково влаштовувати весілля.

Пари розвиваються, вчаться, займаються спортом, танцюють або відпочивають з друзями. При цьому кожен відчуває себе комфортно та повністю задоволеними.



Просто бути щасливими / Фото Freepik

Важливо Чого не варто очікувати від чоловіка після одруження: 6 марних сподівань

Дівчина може сама себе забезпечити

Якщо раніше вважалося, що чоловік повинен приносити гроші в сім'ю, то сьогодні цим може займається дівчина. Подекуди успішніше за чоловіка. Отже, у жінок відпадає необхідність шукати чоловіків, які зможуть їм купити все чи надати житло.