Ученые провели исследование, чтобы понять, какая причина мужской измены. Результат их работы изменил представление о том, что подталкивает мужчин к таким действиям.

Психолог Гарри Ньюмен, который является автором книги "Правда об измене", сделал новое исследование. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Для этого Ньюмен опросил более 200 неверных мужчин, чтобы узнать, что именно подтолкнуло их к измене. Согласно результатам исследования, 48% сообщили, что предали из-за "эмоциональной неудовлетворенности".

Мужчины более чувствительны, чем может показаться на первый взгляд, чем воспринимает их общество. Они нуждаются в похвале и восхищении. Если недополучают этого в семье, пытаются найти на стороне,

– сказал Гарри Ньюмен.

Согласно исследованию, необходимую похвалу и признание представители сильного пола могут получить в офисе. Именно поэтому более 40% измен случается с коллегами по работе.

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Также психолог узнал, что физическая привлекательность женщины, с которой мужчина изменяет, как правило, вообще не имеет никакого значения. 88% опрошенных признались, что любовница была менее привлекательной, чем их жена или постоянная подруга. При этом чувство вины за измену имеет только 68% мужчин.