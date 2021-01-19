Трапляються випадки, коли кохана людина раптово зникає з вашого життя. Тоді може виникнути багато нерозумінь, питань "чому" та "що робити".

Причини, чому людина розриває будь-які зв’язки, можуть бути різні. Психолог Сет Гілліган на сайті WebMD назвала найбільш поширені.

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► Насправді не подобаєтеся людині. Найбільш ймовірна причина, через яку людина зникає з вашого життя: вона не хоче продовжувати стосунки з вами. Може бути таке, що вона вам подобалася більше, ніж ви їй, або їй не сподобалося те, що ви сказали.

► Боїться обов'язків. Одночасно може бути й навпаки: людина була закохана, але сила її емоцій була руйнівною. Можливо, вона боялася зблизитися з вами та травмуватися.

► Зустріла іншу людину. Це не означає, що раніше ви їй не подобалися. Проте сталося так, що вона зустріла когось цікавішого.



Зустріла іншу людину / Фото Greater Good in Action​

► Це гра. Зникати та ігнорувати вас, поки не відчуєте відчай, а потім з'явитися знову, тільки-но ви втратите надію. Це виводить із рівноваги та дозволяє контролювати вас у стосунках.

► Насправді багато справ. Не обов'язково зникнення повинне стосуватися вас. Можливо, що у людини дійсно багато справ. Крім цього, це може бути особистісна криза, проблеми з законом чи зі здоров’ям. Це можна визначити, наприклад, по тому, як часто людина активна в соцмережах.

Якщо ви таки докладете зусиль та знайдете пояснення, чому саме людина вирішила припинити з вами контактувати – навряд чи будь-яка з відповідей вам сподобається. Найімовірніше пояснення звучить так: людина хотіла розірвати стосунки, не виконуючи незручну роботу – розповідати вам і розбиратися з емоціями.

Що потрібно робити

Тут не буде поради "не думати про це". Ви подумаєте про це. Багато разів. Наш розум так влаштований, і нам не подобаються загадки, які ми не можемо вирішити. Важливо в такому випадку прийняти, що ви будете повертатися до цих питань знову і знову, намагаючись з'ясувати, що сталося, вишукуючи мізерні підказки.



Пошук в соцмережах / Фото Jooinn​

Варто не забувати при цьому, що саме у вас є певний контроль над тим, скільки енергії ви витрачаєте на свою детективну роботу. Від постійного оновлення сторінки в Інстаграм чи Фейсбук залишиться більше питань, ніж відповідей. Краще менше моніторити людину у соцмережах.

Не потрібно втягувати у це друзів та бавитися у детектива, бо навряд чи це допоможе. Якщо людина все ж з'являється через деякий, будьте дуже обережні. Ймовірно, ситуація може повторитися, хіба що у неї була причина, яку ви вважаєте серйозною.

Остерігайтеся думок "Мені повинні все пояснити" чи "Я заслуговую на відповідь". Вони підсилюють почуття несправедливості. Людина має право діяти на власний розсуд.

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Гірка правда в тому, що ви не можете контролювати поведінку інших, навіть якщо ви поділилися з ними своїм часом. Все, що ви справді можете контролювати, то це вашу реакцію на те, що трапилось.