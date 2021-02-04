Популярні стереотипи щодо стосунків: 5 ситуацій, які бувають тільки в кіно
В улюблених романтичних фільмах існує багато стереотипів про стосунки. Варто пам'ятати, що вони можуть легко зіпсувати реальне життя. У що не варто вірити – читайте у матеріалі.
Джерело: Cosmo
► Кинути все і поїхати з партнером відпочивати
В сучасному світі навіть людина, яка працює на фрілансі, не може раптово взяти й поїхати у відпустку. Їй обов'язково наперед потрібно написати всім клієнтам й повідомити, коли вона не буде працювати, щоб вчасно закрити всі питання і спокійно поїхати на відпочинок.
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Офісні працівники теж можуть не мріяти про розкіш в будь-який момент поїхати в гори. Їх відпочинок прописаний або законом, або політикою підприємства.
► Перевиховати партнера
Не можна за 10 днів перетворити завзятого бабія або любителя вечірок в милого сім'янина, який буде з півслова вгадувати бажання і виконувати їх. Хоча, можливо, це вийде зробити через пару років і десяток походів до психолога.
Перевиховати партнера / Фото HealthScope
► Миритися після того, як з хлопцем поговорила подруга
У кіно часто використовують ситуацію, коли до стосунків залучають друга або подругу, які в найвідповідальніший момент розмовляють із закоханими й таким чином їх мирять.
Насправді ж стосунки – це тільки для двох людей. Не потрібно в них вплутувати друзів, родичів і 150 тисяч підписників в інстаграм.
► Прикидатися іншою людиною, щоб сподобатися хлопцю
Якщо з'явилася ідея будувати стосунки на брехні, то варто бути готовим, що скоро партнер все дізнається. В такому випадку навряд чи зможе добре оцінити такий вчинок.
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► Очікувати великих вчинків на перших побаченнях
Часто є очікування, що перше побачення повинне бути романтичними, як у казці. В реальності партнер працює на кількох роботах, щоб пару раз на місяць купити квіти й повечеряти в гарному ресторані. Проте щасливі відносини не будуються тільки на букетах.
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