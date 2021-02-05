Як безболісно пережити зраду: поради від психолога
Майже кожна людина знайома зі зрадою не з чуток. Когось покинули батьки, а іншого підставили друзі чи коханий. Всі ці моменти залишають людині відбиток на все життя. Як же пережити цей період безболісно – читайте у матеріалі.
Джерело: 24 канал
Експертка реаліті "Від пацанки до панянки", кризова та сімейна психологиня Наталія Борисова поділилася порадами, як пережити зраду.
Цікаво Токсичні стосунки: як розпізнати та не стати жертвою
Чому зраджують
"Ще бувши маленькими дітьми, кожен з нас пережив зраду. Тоді це виражалося в нешкідливих моментах, наприклад, найкраща подружка знайшла собі нову приятельку та ділиться з нею своїми іграшками, секретами, катається на гірках і так далі", – повідомила психологиня Наталія Борисова.
З віком зрада перетворюється в липкий та ні з чим незрівнянний біль. Масштаби вже далеко недитячі й роблять це не заради іграшок та гірок.
Зрада перетворюється у біль / Фото Listaka
Зраджувати можуть чоловіки, жінки, рідні та колеги. Наприклад, чоловіки зраджують з іншими, які їм здаються привабливішими, дружини йдуть до тих, хто багатший та успішніший.
Чи варто прощати за те, що з вами так обійшлися? Однозначно так! Ви це робите не для тієї людини, а для себе! Пробачивши зрадника, ви знімете з себе величезний тягар, який каменем лежить на душі й не дає рухатися далі,
– пояснила Наталія Борисова.
Як пережити зраду
► Не збираєте усі емоції в собі, поплачте, покричіть, але тільки не переживайте і не тримайте це в собі, інакше потім ви просто не витримаєте цей стан.
► В жодному випадку не вживайте алкоголь, як це часто буває "для розслабитися". Запам'ятайте, що напої з градусом погіршують ситуацію, загострюючи й без того хворобливі відчуття.
► Прийміть факт, що людина, яка з вами так вчинила, не хотіла зробити вам погано, а прагнула зробити собі добре. Вам варто порадіти, що позбулися товариства зрадника.
Важливо Як правильно просити вибачення у партнера: дієві поради від психолога
► Частіше зустрічайтеся і спілкуйтеся з перевіреними друзями, які перемикають ваш фокус уваги на нормальні здорові відносини.
Поділитися новиною