Часто сором'язливі діти та інтроверти переживають під час спілкування не через невпевненість у собі, а через те, що почуваються комфортніше у спокійній обстановці. Як цього досягти – читайте у матеріалі.

Змінити спосіб спілкування

Великою помилкою батьків є момент, коли вони говорять про дитину у присутності неї самої неприємні речі. В такому випадку, дитина починає вважати, що з нею щось не так, що нею не задоволені.

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Важливо визнавати почуття дитини, адже вона не завжди так почувається. Коли дитині стане комфортніше, вона знову стане товариською.

Бути відкритими до розмови

Якщо батьки спостерігатимуть за дитиною, то зможуть зрозуміти, що саме спонукало її замкнутися. Діалог з малюком допоможе краще зрозуміти його почуття. Таким чином наступного разу мама й тато вже знатимуть, яких ситуацій краще уникати. Наприклад, якщо дитина соромиться вітатися із кимось, запропонуйте їй просто посміхатися у відповідь.



Сором'язлива дитина / Фото Mom.com

Тренувати навички спілкування

У маленьких дітей погано розвинуті навички спілкування та взаємодії з іншими дітьми. Аби допомогти їм у цьому, батьки повинні завжди практикуватися із ними, демонструючи різні життєві ситуації. Якщо ви розглядатимете різні ситуації, з якими може мати справу дитина, то їй буде значно легше товаришувати та знайомитись з іншими дітьми.

Планувати заздалегідь

Завчасно плануйте зустріч дитячої компанії. Обговоріть із дитиною усе, що може з нею трапитися, підтримайте її. Якщо ж вона розгубилася, то допоможіть їй зробити все правильно: говоріть спокійно та без агресії.



Говоріть без агресії / Фото The Spoke​

Часто батьки влаштовують гучні свята для малят. Якщо вас запросили на день народження, де буде багато дітей, то прийдіть раніше, поки не зібралися всі. Дитині легше буде адаптуватися, якщо вона не відразу потрапить до великої дитячої компанії.

Підтримувати дитину

Сором’язливі діти також дуже позитивно реагують на схвалення. Так ви підвищуватимете дитині впевненість у собі. Ніколи не пропонуйте дитині якусь винагороду за спілкування з однолітками, вона може подумати, що це настільки погано, що їй пропонують заохочення.

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Найкращим рішенням буде підтримати та похвалити дитину за всі позитивні дії у компанії. Так вона почуватиметься комфортніше у колі друзів.