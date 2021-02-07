Є декілька способів, що допоможуть забути колишнього партнера та позбутися накопиченого болю чи смутку. Що потрібно робити – читайте у матеріалі.

Джерело: Cosmo

Поговорити

Дійсно буває складно висловити все, що накопичилося. Особливо, якщо досі немає розуміння, чому ви розлучилися.

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В такому випадку саме розмова допомагає розібратися в ситуації та усе з'ясувати. Після бесіди обов'язково стане легше. Можливо, не відразу, але вона точно допоможе відпустити минуле і пробачити колишнього партнера.

Виговоритися в дзеркало

Трапляються випадки, коли висловити в обличчя чи навіть телефоном – не виходить. Можна звернутися до психолога та проговорити йому всі свої почуття. Або, якщо розумієш, що впоратися з проблемою самостійно таки зможеш, скористайся великим дзеркалом.



Виговоритися в дзеркало / Фото Freepik​

Для цього потрібно стати навпроти нього і промовити все, що тебе турбує. З емоціями, агресією і сльозами. Якщо не допомогло з першого разу, варто спробувати зробити ще раз. Рано чи пізно все, що накопичилося, вийде та стане легше.

Згадати про добрі вчинки і якості колишнього

Цей трюк хороший тим, що ти починаєш розуміти: не такий вже партнер і поганий, як би там не закінчилися ваші стосунки. Було і хороше: відпочинок, поїздки, обійми та подарунки. Якщо такого не було, тоді на що ображаєшся? Радуйся і дякуй долю, що розійшлися.

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Проаналізувати, чому є образа

Під час аналізу починаєш розуміти, що саме найбільше турбує у розставанні. Отже, з'являються шанси швидше впоратися з проблемою. Наприклад, під час аналізу ти зрозуміла, що ображаєшся на хлопця, бо у нього вже є нова дівчина, а ти чоловіка ще не зустріла. Тоді, на жаль, проблема точно не в колишньому, а, можливо, в тому, що ти не готова до відносин.