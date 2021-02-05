Якщо партнер знущається над вами, ігнорує чи контролює, що одягаєте, тоді ви стали жертвою психологічного насильства. Воно влазить в стосунки поступово, проте наслідки можуть бути жахливим.

Джерело: Healthista

Над вами знущаються

Партнер полюбляє розповідати про вас "смішні" історії. Наприклад, як ви погано керуєте грошима чи не вмієте водити машину.

Важливо Токсичні стосунки: як розпізнати та не стати жертвою

Якщо ж вирішуєте публічно сказати, що вам це не подобається, чуєте звинувачення у поганому почутті гумору або надмірній вразливості.

Постійно почуваєтесь винною

Постійно почуваєтесь винною і засоромленою, проте не знаєте чому. Тоді розпочинаєте надто прискіпуватись до своєї поведінки, щоб не дати змогу вас критикувати. Проте партнер щоразу знаходить, за що вас посварити.

Він навіть може змусити почувати вас винними за його погану поведінку. Наприклад, він напився, бо ви його "засмутили" чи були "занадто ревнивою" через його флірт з іншими.

Раптово треба "захистити"

Вам вказують, коли повинні повернутись, просять надіслати фото, де ви та з ким, зателефонувати, коли доїдете на місце. Партнер при цьому може казати, що піклується, проте насправді перевіряє і "тримає вас на повідку", який з часом лише скорочується.

Роблять широкі жести

Коли партнер знає, що перейшов межу і ви сумніваєтесь у стосунках, чекайте на широкий жест. Наприклад, похід в хороший ресторан, сюрприз, неочікуваний подарунок чи великий букет квітів.

При цьому партнер не визнає своєї провини, проте широким жестом він "купує" ваше мовчання на цю тему.



Купує мовчання / Фото Gift Giving Today​

Маніпулює

Коли ви починаєте відчувати, що справи йдуть угору, партнер "опускає вас на землю". Наприклад, починає згадувати, чому у вас раніше зі схожою справою нічого не вийшло.

Також він може заперечувати, що щось робив чи казав, хоча ви це чітко пам’ятаєте. Ваша впевненість у собі починає похитуватись.

Партнер руйнує ваші плани, стверджує, що ви все зіпсуєте

На шляху з'явилась чудова бізнес-можливість й ви у захваті від цієї ідеї. Проте партнер все руйнує, Каже, що все піде не за планом, чи що це погана ідея.

Залишившись з цією людиною, у майбутньому ви помітите, що припинили ділитись з нею ідеями, бо очікуєте лише негативної реакції.

Партнер "торгує" компліментами

Коли ви з партнером вперше зустрілись, то соромились від компліментів. Проте з часом їх залишилось декілька й звучати вони стали значно рідше.

Проте на заміну прийшли коментарі про те, що ви виглядаєте "неправильно": що це за футболка, чому ви набрали вагу і що взагалі відбувається з вашим волоссям. Коли ви ображаєтесь, то у відповідь чуєте "занадто вразлива".

Він чи вона не має до вас емпатії

Якщо ви говорите про проблеми на роботі, то чуєте у відповідь, що "перебільшуєте". Насправді він очікує, що ви "подолаєте" свої негаразди, аби знову зосередити всю енергію на ньому. Трапляються випадки, коли в проблемний час партнер зникає чи стає надзвичайно критичним.



Партнер стає надзвичайно критичним / Фото AARP​

Завжди не маєте рації

Партнер регулярно нагадуватиме про "злочини", наприклад, сказали щось не те пів року тому чи про щось не розповіли.

Наприклад, партнер заохотив вас "бути чесною" стосовно своїх попередніх стосунків, а потім ці історії використовує проти вас, щоб показати, яка ви погана людина.

Партнер контролює ваші гроші

Спочатку вам дають справді корисні поради стосовно грошей, які насправді допомагають. Проте з часом, якщо хочете щось придбати, то чуєте безліч причин, чому ви не можете собі цього дозволити.

У ваші стосунки втручаються інші

Коли ви зустрілися, у вашого партнера були правдоподібні пояснення своєї ворожості до ваших родичів. Проте тепер ваші друзі та сім’я тільки те і роблять, що "ображають", "атакують" партнера і "намагаються виштовхати".

Люди вважають, що ви змінились

Люди, які піклуються про вас, кажуть, що ви не в собі. Вони хвилюються, чому ви рідко виходите гуляти та чому змінили свій стиль одягу. А вам це важко пояснити.



Ви змінилися / Фото SafeGuards Training​

Ви прагнете самотньо провести вечір

Партнер сказав, що цього вечора ви не зустрінетесь або що поїхав на кілька тижнів у відрядження. В цей момент ви зловили себе на думці, що чекали цього. Адже коли партнер поруч, ви ніби відчуваєте тягар на своїх плечах.

Він чи вона стає "каменем" і не реагує на вас

Ваш партнер впродовж декількох днів може вас уникати, не дивитись в очі, не розмовляти та відмовлятись пояснювати, в чому річ. Одночасно з цим він демонструє, що це саме ваша провина.

Цікаво Популярні стереотипи щодо стосунків: 5 ситуацій, які бувають тільки в кіно

Крім цього, він може на декілька днів зникнути, а потім повідомити, що потребував "трохи простору". Ви можете так ніколи та не дізнатися, що ж це насправді було.