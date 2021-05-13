У вихованні дитині потрібна суворість, адже це допомагає їй почуватися у безпеці.

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Поруч з упевненим дорослим, який переконаний у своїх словах та діях, дитина відчуває опору, на яку може покластися.

Суворість потрібно використовувати, коли дитина:

грубо поводиться з батьками чи родичами;

ігнорує будь-які правила;

не визнає власних помилок, завжди звинувачуючи когось іншого;

агресивна до інших, навмисно провокуючи їх;

постійно вимагає чогось нового, не цінує те, що має.



Суворість у вихованні / Фото Golden Sources Edu

Батькам потрібно вміти відчувати тонку межу між необхідною суворістю та жорстким диктаторським режимом. В іншому випадку є ризик "роздавити" дитину емоційно.

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Де ця межа – знають тільки батьки. Кожна дитина — індивідуальність, тому правила та межі формуються для кожного окремо.