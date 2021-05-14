Як відповідати на постійне дитяче "чому": батько поділився своїм дієвим методом

Часто вік, коли у дитини починається період "чому", стає справжнім випробуванням для батьків. Аби легше та швидше його пройти, тато розповів про свій дієвий метод.

Користувач мережі Reddit звернувся до батьків, аби вони поділилися з ним досвідом, як поводитися зі своїми дітьми в період "чому?".

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Відповідь одного тата виявилася найбільш оціненою серед інших батьків. Чоловік зізнався, що для них з дружиною цей метод виявився ефективним та допоміг впоратися з надмірною допитливістю їх 4-річної дитини.

Мій молодший син певний час назад увійшов у фазу "чому". Тоді я прочитав статтю, в якій говорилося, що кращий спосіб змусити дитину зупинитися – це запитати її: "Я не впевнений, а ти що думаєш?" І це знахідка,

– розповів батько.

Він додав, коли відповідаєте на дитяче "чому" питанням, малюк починає задумуватися та вступати в діалог. До того ж у нього відпадає бажання надмірно часто питати у батьків "чому" з будь-якого приводу.

"Дитина починає відповідати на своє питання, а ви реагуєте і говорите, наприклад, "Ого, як цікаво" або "Мені подобається". Тоді малюк одразу перемикається на іншу тему", – зазначив тато.

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У коментарях інші батьки почали розповідати свій досвід використання цього методу, а також дякували за те, що батько поділився досвідом.