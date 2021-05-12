Вчити дітей ввічливості

"Я завжди хотіла, щоб мої діти та внуки поводилися з гідністю, були ввічливими, мали гарну поставу й манери. Сподіваюся, що була для них добрим прикладом, як і мої батьки для мене", – повідомила Мей Маск.

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Вона розповіла, що цінує хороші манери у людях, тому для неї важливо розповісти, як себе поводити. Мей Маск навчала цього своїх дітей, а тепер онуків.

Мей Маск / Фото Angelika Buettner

Робити те, що вам потрібно, і не почуватися винними

"Якщо ви не працюватимете, то будете дратівливими й ображеними на весь світ, а це навряд чи зробить життя ваших дітей простішим. Поміркуйте, як буде ліпше для вас", – порадила Маск.

Відомо, що після розлучення жінці потрібно було виховувати дітей самостійно, тому доводилося дуже багато працювати й не увесь час присвячувати дітям. Наприклад, коли її малюки були ще зовсім маленькими, вона проводила консультації з дієтології у себе вдома. Також вона могла брати дітей на покази, де вони з підручниками сиділи в першому ряду, доки мама ходила по подіуму.

Мей та син Ілон Маск / Фото Getty Images

Мей також радить не почуватися винними, якщо у батьків є няня й дорослі присвячують певний час собі. Зате малюки бачитимуть маму в гарному настрої.

Хай діти допомагають у роботі

"Мої діти ще з раннього віку допомагали мені в роботі. Тоска сідала в моєму кабінеті й друкувала висновки для лікарів на текстовому процесорі. Вона вказувала ім'я й адресу лікаря, ім'я пацієнта й додавала якісь стандартні вітальні фрази, а я вписувала результати консультації й поради", – пригадала Мей Маск.

Ілон просто й зрозуміло пояснив мені, як працює текстовий процесор, що зовсім не дивно! На Кімбала теж завжди можна було покластися,

– додала Маск.

На її думку, це нормально — привчати дітей до будь-якої дрібної роботи. Так вони стануть відповідальними й працьовитими.

Мей намагалася виховати у дітей самостійність, тому ніколи не перевіряла домашніх завдань, не муштрувала, не вказувала, чим займатися. Усі діти самі обирали, де навчатися, самі заповнювали анкети для вступу до вишів, виборювали собі стипендію. Це відчуття відповідальності за власні дії дуже допомогло їм на старті кар'єри.

Підтримувати інтереси дітлахів

Матір не втручалася в життя дітей, але могла підтримувати їх захоплення. За словами Мей, з Кімбалом вона ходила за продуктами, бо він в дитинстві обожнював куховарити.

Пізніше приходила в університетську їдальню об 11 вечора, щоб повечеряти з ним наприкінці його зміни. Коли Кімбал придбав приміщення старого ресторану, вона власноруч відмила всі печі й холодильні камери.

Мей Маск з дорослими дітьми / Фото Maye Musk

У Тосці Мей відразу вбачала акторські здібності. Разом вони часто дивилися мелодрами, а тепер Мей просто обожнює виходити на червону доріжку з нагоди прем'єри нового фільму Тоски.

Я порадила синові надіслати свою програму в журнал про комп'ютери. Ілон дослухався, надіслав BLASTAR до журналу PC Magazine й отримав 500 доларів. Думаю, редактори того журналу навіть не знали, що йому 12 років,

– повідомила Мей Маск.

Головне, що мати зробила задля успіху дітей — не заважала самостійно обирати свій шлях і підтримувала у будь-яких починаннях.

Не розпещуйте

"Якщо ваші діти не привчені до розкошів, вони навчаться виживати. Не потрібно їх розпещувати. Переконайтеся, що діти в безпеці, і дозвольте їм самим подбати про решту", – зазначила Мей Маск.

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Жінка не нехтувала дисципліною дітей. Вона розповідала, що, наприклад, забороняла багато дивитися телевізор. А також давала дітям лише те мінімальне, що необхідно для їх здоров’я і добробуту.

Вони самі цікавилися багатьма речами, читали, записувалися у секції й гуртки. Тобто, якщо чогось немає, то діти вміють знаходити те, що їм цікаво, самотужки.