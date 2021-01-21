Соціальна ізольованість і небажання людини спілкуватися насправді відрізняється від самотності. Хоча насправді має схожий вплив на організм.

Для цього психологи з Бірмінгемського університету проаналізували 70 досліджень та залучили 3,4 мільйона людей. Про це повідомили у The New York Times.

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Психологи Тімоті Сміт та Юліанна Хольт-Ланстад зазначили, що соціальна відчуженість означає відсутність спілкування та зв'язків з іншими людьми. А самотність передбачає суб'єктивне сприйняття цієї ізольованості – невідповідність між бажаним і наявним рівнем соціальних зв'язків.

Це означає, що люди можуть бути ізольовані, проте не відчувати самотності. Так само люди можуть почуватися самотніми у величезному натовпі.

Існує взаємозв'язок між самотністю та соціальною взаємодією, але не для всіх. Просто людям, які почуваються самотніми варто більше намагатися спілкуватися з людьми,

– повідомила психіатр Ненсі Джей Донован.

Науковиця Луїза Хоклі з Чиказького університету зазначила, що відчуття одинацтва у людини зменшується після підліткового віку й не збільшує інтенсивності аж до старшого. Тільки 30% осіб пенсійного віку почуваються самотніми доволі часто.



Самотність у пенсійному віці / Фото NV

На її думку, не варто напряму пов'язувати стан здоров'я із самотністю. Проте з науковицею можуть не погодитися автори дослідження Гарвардського університету. Вони вважають, що постійне відчуття самотності може бути пов'язаним із ранніми ознаками хвороби Альцгеймера.

До такого висновку науковців підштовхнув аналіз роботи мозку 79 ментально здорових дорослих людей. Вони виявили зв'язок між амілоїдними скупченнями, які свідчать про Альцгеймер, та ствердними відповідями щодо відчуженості.

В іншому дослідженні, де взяли участь люди за 50 років, йдеться про те, що самотність пов'язана із погіршенням процесів мислення. Проте послаблення розумових здібностей не стимулює відчуття одинокості.

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Дані згаданих досліджень порушують питання, що можна зробити, аби соціальна ізоляція та самотність не погіршували здоров'я людини й не позначалися на її розумових здібностях. Зазвичай людям радять захопитися якоюсь новою справою, завести собаку, попрацювати волонтером, щоб налагодити нові контакти.