Часто "правила", які нам нав’язують, досить застарілі й ірраціональні. Особливо, коли справа доходить до побачень, суспільство дає безліч порад з приводу того, чого слід і не слід робити. Більшість подібних канонічних "законів" вже давно не працюють і нікого не турбують.

"Не говоріть про політику"

Багато людей вважає, що політику не варто обговорювати на першому побаченні. Це абсолютно не актуальна порада, адже ця тема безпосередньо пов'язана з цінностями та переконаннями. Без їх сумісності неможливо побудувати стосунки. Про це повідомили у виданні "Новое время".

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Платформа для знайомств Bumble у 2018 році реалізувала функцію, яка дозволяє користувачам ділитися своїми партійними уподобаннями з потенційними партнерами. Понад 40% внутрішніх клієнтів платформи використали цю функцію. Також відомо, що 84% одиноких людей навіть не розглядають можливість зустрічатися з кимось із протилежними політичними поглядами.



Говоріть про політику / Фото Angelus News

Щоб наступні вибори не стали сезоном розлучень, такий важливий аспект життя кожної людини не тільки можна, а й потрібно обговорювати на першому побаченні. Це допоможе визначити сумісність з потенційним партнером. Особливо актуально це для тих, хто має стійку та серйозну позицію стосовно певних соціальних питань.

"Будьте недоступними й загадковими"

Наступні дві поради зазвичай бувають разом: "роби все, щоб добитися" — для чоловіків і "будь недоступною, не проявляй сильну зацікавленість" — для жінок. Проте ті часи, коли лицарі повинні були боротися за серце дами, яка важко зітхала, пройшли.

Якщо з людиною цікаво, вона подобається, хочете на ще одне побачення, – просто повідомте їй про це.

Проте, якщо вам подобається грати в легку загадковість і ледве вловимий флірт, можете це робити. Головне, що варто пам'ятати, дотримуйтеся балансу.

"Зачекайте, поки у ваш бік зроблять перший крок"

Часто говорять, що жінкам слід "чекати, поки хлопець зробить перший крок". Проте насправді будь-яка людина може зробити крок або взяти на себе ініціативу, якщо їй це цікаво.



Дзвоніть першими, якщо хочете / Фото Pinterest

Якщо ви відчуваєте, що хочете познайомитися з кимось або покликати на побачення, це ваше право і прерогатива. Скоріше за все, іншій людині це буде приємно, а ви не будете шкодувати про втрачену можливість.

Правило трьох побачень

Існує популярне правило, яке говорить про те, що не варто займатися сексом як мінімум до третього побачення. Однак зараз, коли тема сексу стає все менш табуйованою, подібні "закони" втратили свою вагу. Робіть те, що вам (і вашому партнерові) хочеться, що вам комфортно та приємно.

"Будьте ввічливі та дайте шанс"

Часто можна почути таку пораду, що варто думати про почуття інших та давати людям шанс. Звичайно, про інших думати варто, проте в першу чергу потрібно перейматися про себе. Будьте відкриті, але не забувайте, що ви можете робити те, що краще для вас.



Йдіть, якщо хочете / Фото Fox News

Якщо хочете, то йдіть з побачення в будь-який момент, навіть не придумуючи дурну причину в стилі "у подруги помер домашній бобер" або "мене затопили сусіди збоку".

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Ви знаєте, що і кого шукаєте і чи цікаво вам на конкретному побаченні. Якщо ні, просто вибачтеся, повідомте, що вам не по дорозі, ви не маєте наміру витрачати ні свого, ні часу компаньйона і йдіть. Більшість людей цінують чесність.