Как одиночество влияет на здоровье человека: впечатляющие результаты исследования
Социальная изолированность и нежелание человека общаться на самом деле отличается от одиночества. Хотя на самом деле имеет похожое влияние на организм.
Для этого психологи из Бирмингемского университета проанализировали 70 исследований и привлекли 3,4 миллиона человек. Об этом сообщили в The New York Times.
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Психологи Тимоти Смит и Юлианна Хольт-Ланстад отметили, что социальная отчужденность означает отсутствие общения и связей с другими людьми. А одиночество предусматривает субъективное восприятие этой изолированности – несоответствие между желаемым и имеющимся уровнем социальных связей.
Это означает, что люди могут быть изолированы, однако не чувствовать одиночества. Так же люди могут чувствовать себя одинокими в огромной толпе.
Существует взаимосвязь между одиночеством и социальным взаимодействием, но не для всех. Просто людям, которые чувствуют себя одинокими стоит больше пытаться общаться с людьми,
– сообщила психиатр Нэнси Джей Донован.
Ученый Луиза Хокли из Чикагского университета отметила, что ощущение одиночества у человека уменьшается после подросткового возраста и не увеличивает интенсивности до старшего. Только 30% лиц пенсионного возраста чувствуют себя одинокими довольно часто.
Одиночество в пенсионном возрасте / Фото NV
По ее мнению, не стоит напрямую связывать состояние здоровья с одиночеством. Однако с ученой могут не согласиться авторы исследования Гарвардского университета. Они считают, что постоянное чувство одиночества может быть связан с ранними признаками болезни Альцгеймера.
К такому выводу ученых подтолкнул анализ работы мозга 79 ментально здоровых взрослых людей. Они обнаружили связь между амилоидными скоплениями, которые свидетельствуют об Альцгеймере, и утвердительных ответах по отчужденности.
В другом исследовании, в котором приняли участие люди за 50 лет, говорится о том, что одиночество связано с ухудшением процессов мышления. Однако ослабление умственных способностей не стимулирует чувство одиночества.
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Данные упомянутых исследований ставят вопрос, что можно сделать, чтобы социальная изоляция и одиночество не ухудшали здоровья человека и не сказывались на его умственных способностях. Обычно людям советуют увлечься каким-то новым делом, завести собаку, поработать волонтером, чтобы наладить новые контакты.
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