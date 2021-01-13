Фахівці Starbucks створили стратегію сприйняття критики, яку назвали LATTE. Вони, як ніхто, щодня отримують не тільки мільйони позитивних відгуків, а й тисячі негативних.

Стратегія LATTE доречна не тільки в бізнесі, але і в романтичних стосунках. Завдяки їй можна навчитися правильно реагувати на будь-яку критику. Про це повідомило видання Cosmo.

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L – Listen (Слухай)

Якщо кохана людина почала обурюватися, не перебивайте її. Вислухайте, що вона відчуває і думає, щоб знайти правильну відповідь. Взагалі в стосунках важливо навчитися слухати партнера. Тоді буде менше недомовленості, а відносини стануть гармонійними.

A – Acknowledge the problem (Визнай свою провину)

Якщо це дійсно так. Проблема багатьох людей в тому, що вони зовсім не вміють просити вибачення і визнавати свою неправоту. Але ж це нормально – всі помиляються.

Для того, щоб адекватно проаналізувати ситуацію і зрозуміти свої недоліки, потрібна велика сміливість. Проте, якщо провини дійсно немає, то варто м'яко поясни це партнеру.

T – Take action and solve the problem (Знайди розв'язання проблеми)

Хто б не був винним і що б не трапилося, ситуацію потрібно доводити до логічного кінця. Наприклад, у пари трапилася сварка через немитий посуд. Щоб проблема не повторилася, домовтеся, що будете мити посуд, наприклад, по черзі.

Т – Thank the customer (Дякуй)

Так, навіть за критику, сварки та проблеми коханому потрібно дякувати. Тільки не з позиції "я мазохіст, давай наступного разу ще поб'ємо тарілки", а за те, що партнер приділяє увагу стосункам і не ігнорує складні моменти. Людина витрачає свій час на розвиток стосунків і, можливо, на те, щоб вони стали більш гармонійними та приємними. Навіть якщо ви розлучитеся, знову подякуйте йому – за досвід.

E – Explain what you did (Пояснюй та заохочуй продовжувати добрі стосунки)

Взагалі в цьому пункті Starbucks каже, що потрібно розвивати стосунки з клієнтами та робити все можливе, щоб вони повернулися. Це може бути знижка, печиво, чашка кави або якийсь сувенір.

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Якщо ж мова про стосунки з коханою людиною, заохочення – це поцілунок, обійми, смачна вечеря. За фактом, так ви домовляєтеся, що проблема вирішена й в жодного з вас немає образ.