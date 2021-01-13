Специалисты Starbucks создали стратегию восприятия критики, которую назвали LATTE. Они, как никто, ежедневно получают не только миллионы положительных отзывов, но и тысячи негативных.

Стратегия LATTE уместна не только в бизнесе, но и в романтических отношениях. Благодаря ей можно научиться правильно реагировать на любую критику. Об этом сообщило издание Cosmo.

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L – Listen (Слушай)

Если любимый человек начал возмущаться, не перебивайте его. Выслушайте, что он чувствует и думает, чтобы найти правильный ответ. Вообще в отношениях важно научиться слушать партнера. Тогда будет меньше недосказанности, а отношения станут гармоничными.

A – Acknowledge the problem (Признай свою вину)

Если это действительно так. Проблема многих людей в том, что они совершенно не умеют просить прощения и признавать свою неправоту. Но это нормально – все ошибаются.

Для того чтобы адекватно проанализировать ситуацию и понять свои недостатки, нужна большая смелость. Однако, если вины действительно нет, то стоит мягко объясни это партнеру.

T – Take action and solve the problem (Найди решение проблемы)

Кто бы ни был виноват и что бы ни случилось, ситуацию нужно доводить до логического конца. Например, у пары произошла ссора из-за немытой посуды. Чтобы проблема не повторилась, договоритесь, что будете мыть посуду, например, по очереди.

Т – Thank the customer (Благодари)

Да, даже за критику, ссоры и проблемы любимого нужно благодарить. Только не с позиции "я мазохист, давай в следующий раз еще побьем тарелки", а за то, что партнер уделяет внимание отношениям и не игнорирует сложные моменты. Человек тратит свое время на развитие отношений и, возможно, на то, чтобы они стали более гармоничными и приятными. Даже если вы расстанетесь, снова поблагодарите его – за опыт.

E – Explain what you did (Объясняй и поощряй продолжать хорошие отношения)

Вообще в этом пункте Starbucks говорит, что нужно развивать отношения с клиентами и делать все возможное, чтобы они вернулись. Это может быть скидка, печенье, чашка кофе или какой-нибудь сувенир.

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Если же речь об отношениях с любимым человеком, поощрения – это поцелуй, объятия, вкусный ужин. По факту, так вы договариваетесь, что проблема решена и ни у одного из вас нет обид.