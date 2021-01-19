Щирі та відверті розмови з мамою допоможуть краще її пізнати, а також одночасно розібратися у собі. Завдяки історіям матері, можна зрозуміти свої цінності та що насправді для вас важливо.

Про любов і дружбу

Ці питання допоможуть зрозуміти, що мама цінує у людях, які риси повинні бути в партнера. Розуміння цього допоможе вже у вашому сімейному житті. Повідомили у виданні Освіта нова.

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Хто був твоєю першою любов'ю?

Хто був твоєю найкращою подругою?

Чому ти полюбила тата?

Про щастя

Якщо щаслива мама, то і всі навколо також. Її теплі історії – це дуже важливо, адже вони можуть допомогти розібратися з тим, що саме гріє вашу душу і що приносить радість.

В які моменти ти була найщасливішою?

Що найцінніше тобі колись подарували?

Який день був найщасливішим у твоєму житті?

Про що ти згадуєш завжди з теплом і радістю?



Говоріть про щастя / Фото MomJunction​

Про старше покоління

Такі історії неймовірно важливо почути. У них може бути про вірність, велике кохання, зраду, ревнощі, помилки, подолання труднощів. Досвід попередніх поколінь допоможе краще зрозуміти себе, сформувати свій образ. А заодно і навчить, на які "граблі" краще не наступати.

Про що ти хотіла б запитати своїх батьків?

Що тобі найбільше запам'яталося у твоїй мамі?

Розкажи, як жили мої бабусі?

Про сім'ю

Коли діти дорослі, мама може говорити неупереджено. Тепер вона готова зізнатися вам у своїх помилках у вихованні, розповісти про ті речі, які їй хотілося вам прищепити, але нічого не вийшло. Це допоможе вам теж стати хорошою матір'ю.

Що для тебе було головним у вихованні дітей?

Як побудувати щасливу сім'ю?

Як ти поєднувала роботу і сім'ю?

Як мені виховувати своїх дітей?



Говоріть про сім'ю / Фото Parent Hotline

Про дитинство

Психологи стверджують, те, що ми пам'ятаємо з раннього дитинства, дуже впливає на наше доросле життя. Знайшовши зв'язок між маминими історіями і її життям, можна провести аналогію зі своїм дитинством і майбутнім.

Про що ти мріяла у дитинстві?

Що ти пам'ятаєш зі свого дитинства?

З ким ти дружила в перших класах?

Ким ти хотіла стати в дитинстві?

Про роботу та інтереси

Уподобання та захоплення мами можуть підказати важливе про нас. Якщо зараз ви в пошуку нової справи, ця відповідь може стати вам прямою підказкою.

Що давала тобі робота у молодості?

Що тобі найбільше подобалося робити у молодості?

Як ти ставилася до грошей у молодості?

Якою була твоя перша робота?

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Про головне

Коли ви дізнаєтеся мамину оцінку того, що відбувається навколо, це допоможе вам краще зрозуміти її. Розібратися, що з подій в минулому вплинуло на мамину долю. І зробити висновки вже для себе.