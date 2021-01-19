Які теми необхідно обговорити з мамою, аби зрозуміти себе: питання для зближення
Щирі та відверті розмови з мамою допоможуть краще її пізнати, а також одночасно розібратися у собі. Завдяки історіям матері, можна зрозуміти свої цінності та що насправді для вас важливо.
Про любов і дружбу
Ці питання допоможуть зрозуміти, що мама цінує у людях, які риси повинні бути в партнера. Розуміння цього допоможе вже у вашому сімейному житті. Повідомили у виданні Освіта нова.
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- Хто був твоєю першою любов'ю?
- Хто був твоєю найкращою подругою?
- Чому ти полюбила тата?
Про щастя
Якщо щаслива мама, то і всі навколо також. Її теплі історії – це дуже важливо, адже вони можуть допомогти розібратися з тим, що саме гріє вашу душу і що приносить радість.
- В які моменти ти була найщасливішою?
- Що найцінніше тобі колись подарували?
- Який день був найщасливішим у твоєму житті?
- Про що ти згадуєш завжди з теплом і радістю?
Говоріть про щастя / Фото MomJunction
Про старше покоління
Такі історії неймовірно важливо почути. У них може бути про вірність, велике кохання, зраду, ревнощі, помилки, подолання труднощів. Досвід попередніх поколінь допоможе краще зрозуміти себе, сформувати свій образ. А заодно і навчить, на які "граблі" краще не наступати.
- Про що ти хотіла б запитати своїх батьків?
- Що тобі найбільше запам'яталося у твоїй мамі?
- Розкажи, як жили мої бабусі?
Про сім'ю
Коли діти дорослі, мама може говорити неупереджено. Тепер вона готова зізнатися вам у своїх помилках у вихованні, розповісти про ті речі, які їй хотілося вам прищепити, але нічого не вийшло. Це допоможе вам теж стати хорошою матір'ю.
- Що для тебе було головним у вихованні дітей?
- Як побудувати щасливу сім'ю?
- Як ти поєднувала роботу і сім'ю?
- Як мені виховувати своїх дітей?
Говоріть про сім'ю / Фото Parent Hotline
Про дитинство
Психологи стверджують, те, що ми пам'ятаємо з раннього дитинства, дуже впливає на наше доросле життя. Знайшовши зв'язок між маминими історіями і її життям, можна провести аналогію зі своїм дитинством і майбутнім.
- Про що ти мріяла у дитинстві?
- Що ти пам'ятаєш зі свого дитинства?
- З ким ти дружила в перших класах?
- Ким ти хотіла стати в дитинстві?
Про роботу та інтереси
Уподобання та захоплення мами можуть підказати важливе про нас. Якщо зараз ви в пошуку нової справи, ця відповідь може стати вам прямою підказкою.
- Що давала тобі робота у молодості?
- Що тобі найбільше подобалося робити у молодості?
- Як ти ставилася до грошей у молодості?
- Якою була твоя перша робота?
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Про головне
Коли ви дізнаєтеся мамину оцінку того, що відбувається навколо, це допоможе вам краще зрозуміти її. Розібратися, що з подій в минулому вплинуло на мамину долю. І зробити висновки вже для себе.
- Які події у світі вплинули на тебе найбільше?
- Що в житті ти хотіла б викреслити, якби це було можливо?
- Які помилки стали для тебе найбільшим уроком?
- Що для тебе найголовніше у житті?
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