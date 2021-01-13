Люди дорослішають, а потім поступово старіють. Ця тема актуальна для всіх, незалежно від віку, і безпосередньо пов'язана з сімейними сценаріями.

Деякі жінки вважають, що під 30 років "годинники вже цокають", давно час вийти заміж і народити дитину. А для інших: "30? Та які мої роки, я ще в пошуку! Я не можу поки створювати сім'ю, оскільки ще не зустріла свою людину". Про це на сайті ТСН розповіла психотерапевтка Надія Терещенко.

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У кожній родині свої моделі та сценарії життя, старіння. Часто вони не усвідомлюються, проте це може впливати на життя та установки стосовно віку.

У дівчат, які переживають, що у них ще не склалося життя, часто в сімейній історії жінки виходили рано заміж.

Дівчата, які спокійно дивляться на своє тридцятиріччя і вважають "у мене попереду є ще багато років в запасі", як правило, знають приклади своїх мам і бабусь, які не поспішали з дітьми та заміжжям.

Хороший приклад "нестрашного" старіння — мама Ілона Маска, приголомшлива Мей Маск. У свої 72 роки у неї свої проєкти, нескінченні фотосесії та носить вона розкішний одяг.



Мей Маск / Фото Reserved Magazine

Що відомо з її сімейного сценарію

Її мама, коли залишилася вдовою в 60 років, почала вести активне життя. В 94 роки жінка освоїла нове хобі. Померла вона у 98 років.

За мірками свого життєвого сценарію Мей Маск ще дівчинка, адже їй лише 72, ще 20 років жити й жити, до того ж активно освоюючи нові хобі, подорожуючи й так далі.

На нас впливає те, як прожили своє життя наші батьки та бабусі, дідусі. Для когось 60 років – сидіти на лавці, а для когось — це вік, коли можна подорожувати, вийти ще раз заміж, дозволити те, чого не дозволяли раніше.

Як не боятися віку

В Україні довгі роки вважалося, що 40-річчя — це "старість". Можна перестати за собою доглядати та готуватися до пенсії. Цьому сприяє: економічний статус, відсутність соціальних гарантій, і тривалість життя в нашій країні відстає від загальноєвропейської.

Абсолютно не усвідомлюючи, ми намагаємося відповідати тій картині світу, яка колись сформувалася. Проте сімейні сценарії повинні змінюватися. Наприклад, можна вибрати собі нову рольову модель — людину у літах, яка подобається. Це розширить уявлення про те, що таке молодість і що можна робити в старості.



Не боятися віку / Фото Getty images​

Це один з перших кроків до того, щоб не боятися віку. Якщо в нашому світі та сімейному сценарії старість — це відсутність інтересу до життя, самотність і відсутність друзів і ходити поліклініками, то, зрозуміло, що цього будемо боятися.

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Зараз живемо в такий час, коли старість може бути максимально комфортною. Колись не було вставних зубів, заміни суглобів і кришталика ока, не лікувалися серцево-судинні захворювання, старість була похмурою через набагато більшу кількість обмежень, ніж зараз. Саме тому можемо досить довго бути активними та здоровими, в розумних межах, і досить довго мати гарний вигляд.