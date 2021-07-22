Гарні сюрпризи

Наприклад, мова про сюрпризи, які зроблені своїми руками. Або новина про яку певний час може знати тільки маленьке коло людей, – поповнення у родині

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Головне в сюрпризі-секреті — тримати його у таємниці до останнього, особливо для того, кому він призначений.

Великі й маленькі секрети

Є добрі маленькі секрети, наприклад, коли бабуся пригощає другою порцією солоденького.

А є небезпечні таємниці. Їх використовують зловмисники. Варто пояснити дитині, що небезпечно мати спільні секрети з дорослою людиною. Якщо хтось просить тримати інформацію в секреті — це неодмінно потрібно розповісти батькам задля власної безпеки.

Розповідати батькам / Фото iStock

Особиста інформація

Є речі, які необхідно зберігати в таємниці, бо це повага до особистих кордонів та почуттів іншої людини. Не потрібно сусідам у ліфті розповідати, як ви отруїлися всієї родиною.

Як навчити дитину поважати кордони

Почніть стукати, перш ніж зайти до неї у кімнату. Дозвольте дитині переодягатися на самоті, якщо вона ніяковіє.

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Важливо, аби батьки завжди були на стороні дитині, щоб вона не розповіла. Реакція мами й тата – це вирішальний камінчик на вагах: розповідати батькам про все, чи ні.