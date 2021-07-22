Хорошие сюрпризы

Например, речь о сюрпризах, которые сделаны своими руками. Или новость о которой некоторое время может знать только маленький круг людей, – пополнении в семье

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Главное в сюрпризе-секрете – держать его в тайне до последнего, особенно для того, кому он предназначен.

Большие и маленькие секреты

Есть хорошие маленькие секреты, например, когда бабушка угощает второй порцией сладкого.

А есть опасные тайны. Их используют злоумышленники. Стоит объяснить ребенку, что опасно иметь общие секреты со взрослым человеком. Если кто-то просит держать информацию в секрете – это непременно нужно рассказать родителям ради собственной безопасности.



Рассказывать родителям / Фото iStock

Личная информация

Есть вещи, которые необходимо хранить в тайне, потому что это уважение к личным границам и чувствам другого человека. Не нужно соседям в лифте рассказывать, как вы отравились всей семьей.

Как научить ребенка уважать границы

Начните стучать, прежде чем заходить к нему в комнату. Позвольте ребенку переодеваться в одиночестве, если он смущается.

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Важно, чтобы родители всегда были на стороне ребенку, чтобы он не рассказал. Реакция мамы и папы – это решающий камушек на весах: рассказывать родителям обо всем, или нет.