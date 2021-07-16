Скільки їсти

Важливо розуміти, що це не про те, чим харчується дитина. Батьки повинні стежити за харчуванням, щоб воно було збалансованим і корисним організму.

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Коли батьки вказують дітям конкретний час харчування, попри наявність голоду, тим самим вони вчать їх ігнорувати сигнали мозку щодо ситості. Мета батьків полягати в тому, щоб навчити дітей слухати себе, свою совість, інстинкти та навіть свій живіт.

Кого обіймати

Часто батьки кажуть малюкам фразу "йди, обійми" в кінці зустрічі з сім'єю або друзями. Проте в деяких випадках, коли дитина не хоче обіймати або цілувати іншу людину, не варто нервувати і змушувати її. Діти не повинні відчувати себе змушеними проявляти до кого-небудь прихильність, навіть до бабусі чи дідуся.



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З чим грати

Зрозуміло, що з сірниками та іншими небезпечними речами грати не варто. Батьки повинні дати своєму чаду свободу у виборі іграшок, книг для читання, захоплень, спорту. Не варто підштовхувати дітей, особливо підлітків, до певних занять, які подобаються саме мамі чи татові.

Як повинні себе відчувати

Для спілкування маленькі діти використовують свої емоції. У деяких ситуаціях їх поведінка може здатися театральною, але для діток воно абсолютно раціональна. Тому батьки повинні дозволити висловлювати ці почуття.

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При цьому потрібно нагадувати, що попри певні почуття, вони все одно повинні поважати своїх батьків та інших дорослих. А також правильно виражати емоції без шкоди навколишнім.