Адже у побуті є багато факторів, які можуть зменшити близькість та прихильність між партнерами.

До теми Чи є у стосунків майбутнє: які питання потрібно поставити партнеру ще на початку

Чому "іскра" в стосунках згасає

За словами докторки філософії Сюзанни Гельб, часто відсутність фізичної близькості і яскравих почуттів пов’язані з проблемами в минулому. Наприклад, якщо хлопець спілкувався з іншою 5 років тому, а дівчина це досі пам’ятає.

Також відсутність близькості може бути наслідком суттєвих змін в житті, наприклад, народження дитини.

Проте якщо партнери готові експериментувати, то вони з легкістю зможуть відновити пристрасть у стосунки. Нижче читайте 4 способи, які допоможуть повернути "мурашко-кокетливі почуття".

Як повернути "іскру" в стосунки

Складіть список "Я люблю, коли ти ..."

Складіть разом з партнером (кожен окремо) список дій партнера, які роблять вас щасливими та збудженими.

Наприклад:

"Я люблю, як ти зустрічаєш мене біля дверей, коли я приходжу з роботи".

"Я люблю, як ти мене дивуєш і зненацька обіймаєш, коли я мию посуд".

"Мені подобається, як ти кажеш мені, що я виглядаю красиво, коли я просто ходжу в домашньому одязі".

“Я люблю, коли ти перед сном цілуєш мене та бажаєш гарних снів”.

Продовжуйте складати такі списки протягом усього дня, а потім увечері прочитайте їх один одному вголос.

Скажіть: "Я радий (-да), що ти тут"

Протягом одного дня ви та ваш партнер маєте казати один одному, що ви раді/щасливі бути разом. Але сказати ці слова треба щонайменше тричі.

Можна сказати це словами або висловити за допомогою дотику або ніжного поцілунку в щоку. Вам і вашому партнеру варто частіше висловлювати вдячність, даючи зрозуміти, що ви справді хочете бути разом.

Складіть список "Було б чудово, якби ..."

Протягом дня разом з коханою людиною складіть список того, щоб ви хотіли отримати від свого партнера. Це може бути щось на зразок "списку бажань".

Наприклад:

"Було б чудово, якби ти зателефонував мені о 17:00 і сказав: "Зустрінемось надворі!" А потім повів мене на романтичне побачення".

"Було б чудово, якби ти розбудив мене масажем ніг і приніс мені сніданок у ліжко".

Спробуйте день "без сексу"

Ви та ваш партнер можете обрати день, коли інтимність та секс – "табу". В ідеалі це має бути день, коли ви обидва проводите час разом, а не просто їздите по своїх справах.

Так, ви можете мати пристрасні поцілунки, дотики, обійми, але уникайте інтимної близькості. Така атмосфера допоможе створити хвилювання, як у юнацькі роки.

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Можливо, ви згадаєте про те, що робили з партнером на початку ваших стосунків. Адже завдяки цьому ви закохалися один в одного. Ви можете ходити на побачення, надсилати романтичні смс тощо.

І радимо встановити спеціальний час (скажімо, 21:00), коли фізична близькість буде дозволена. І тоді ви отримаєте пристрасний секс.