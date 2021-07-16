Твоє перше враження про мене

Відповідь покаже не тільки те, як партнер бачить тебе, але хто йому симпатичний, які людські якості приваблюють і що йому здається ідеальним. Якщо бути уважним під час розповіді, то можна дізнатися, чи приймає він недоліки людей або просто дивиться на все крізь "рожеві окуляри".

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Чому віддаси перевагу: гучній вечірці чи маленькій компанії

Можливо, що партнер полюбляє "відриватися" в барах і ресторанах, тоді як інший любить тихі сімейні вечори. Без взаємних поступок такі відносини майже приречені: адже поки хтось гуляє, другий не буде знаходити собі місця. Крім того, можуть бути непорозуміння через те, що партнер не готовий скласти компанію.

Назви щось дивне, що тобі подобається

Питання дозволяє людині розкрити потаємну сторону себе, яку самостійно розгледіти складно. Проте при цьому потрібно бути готовим до будь-якої відповіді.

Кращий подарунок з тих, що коли-небудь отримував

Так краще можна уявити, що дарувати на перше спільне свято. А ще дізнатися, що цінує в подарунках – вартість, статусність, емоції або вкладений в нього особливий сенс.



Подарунок / Фото Little Obsessed

Чого найбільше боїшся

Якщо поруч є людина, яка розділяє страхи, переживання, який знає, як підтримати у хвилину розпачу, тоді все легко здолати. Знання страхів одне одного допоможе обходити гострі кути та точно розуміти, коли партнеру потрібна підтримка.

Який день ти хотів би пережити знову

Якщо партнер готовий розділити свої теплі спогади з тобою, – це вже хороший знак, який вказує на щире ставлення.

Коли закінчилися останні стосунки й чому

Питання особисте, проте якщо партнер з тих, хто не вміє залишати стосунки в минулому або може зустрічатися з кількома дівчатами одночасно, краще дізнатися про це одразу.



Стосунки / Фото Lightfield Studios

Які недоліки чи слабкості

Один з аспектів стосунків – знання недоліків одне одного та прийняття їх. Проте варто запитати, чи працює партнер над своїми "пробілами". Поговоріть, про те що його заспокоює у хвилини слабкості, а що, навпаки, злить і дратує ще сильніше.

Яка твоя мова кохання

Добре знати, як партнер проявляє почуття та показує симпатію. Це допоможе краще зрозуміти його. Наприклад, комусь важко даються слова любові, тому вони проявляють любов реальними діями. Для когось іншого любов – це забезпечувати комфорт.

Чи віриш в дружбу між чоловіком і жінкою

Відповідь на це питання розкриє наскільки близько людина контактує з протилежною статтю. До цього варто підготуватися, аби потім не непритомніти від "сюрпризів".

Важливо Що таке гостинг у стосунках: як проявляється та причини виникнення

Розкажи про свого кращого друга

Не дарма ж є мудрість: скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Добре, коли партнери приймають друзів одне одного і спілкуються з ними.