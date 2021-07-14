Якщо у закоханих з'являється відчуття, що стосунки у парі з часом стають менш романтичними, тоді варто не чекати, а починати діяти.

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• Поверніться в минуле. Для цього потрібно згадати, як розвивалися стосунки, що робили та обговорювали в період "цукерково-букетний" період. Адже раніше не тільки ж готували та прибирали, тому поверніться до цього.

• Визначте для себе, що ще хочете отримати від стосунків.



Поговоріть / Фото mindbodygreen

• Розподіліть побутові обов'язки. Побут – це прекрасно, коли відчуваєте ніжність, але жахливо, коли це постійні проблеми вдома. Потрібно зрозуміти для себе, що найбільше дратує в коханій людині. Побут може приносити задоволення, якщо все робите разом.

• Зрозуміти для себе, за що боретесь у стосунках з партнером. Після цього краще цього позбутися, що допоможе замінити побутові речі на цікаве життя.

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Крім того, психологиня порадила закоханим пограти між собою у гру. Для цього потрібно буде увімкнути фантазію та уявити, що це не ваш чоловік або дружина, а людина, яку хочеться закохати. Що зробите для того, щоб стосунки стали легкими та кайфовими?