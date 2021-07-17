Ведь в быту есть много факторов, которые могут уменьшить близость и привязанность между партнерами.
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Почему "искра" в отношениях угасает
По словам доктора философии Сюзанны Гельб, часто отсутствие физической близости и ярких чувств связаны с проблемами в прошлом. Например, если парень общался с другой 5 лет назад, а девушка это помнит.
Также отсутствие близости может быть следствием существенных изменений в жизни, например, рождение ребенка.
Однако если партнеры готовы экспериментировать, то они с легкостью смогут восстановить страсть в отношениях. Ниже читайте 4 способа, которые помогут вернуть "кокетливые чувства".
Как вернуть "искру" в отношения
Составьте список "Я люблю, когда ты..."
Составьте вместе с партнером (по отдельности) список действий партнера, которые делают вас счастливыми и возбужденными.
Например:
- "Я люблю, как ты встречаешь меня у двери, когда я прихожу с работы".
- "Я люблю, как ты меня удивляешь и неожиданно обнимаешь, когда я мою посуду".
- "Мне нравится, как ты говоришь мне, что я выгляжу красиво, когда я просто хожу в домашней одежде".
- "Я люблю, когда ты перед сном целуешь меня и желаешь хороших снов".
Продолжайте составлять такие списки в течение всего дня, а потом вечером прочитайте их друг другу вслух.
Скажите: "Я рад (-да), что ты здесь"
В течение одного дня вы и ваш партнер должны говорить друг другу, что вы рады/счастливы быть вместе. Но сказать эти слова нужно как минимум трижды.
Можно сказать это словами или выразить с помощью прикосновения или нежного поцелуя в щеку. Вам и вашему партнеру следует чаще высказывать благодарность, давая понять, что вы действительно хотите быть вместе.
Составьте список "Было бы замечательно, если бы..."
В течение дня вместе с любимым человеком составьте список того, чтобы вы хотели получить от своего партнера. Это может быть что-то вроде "списка желаний".
Например:
- "Было бы замечательно, если бы ты позвонил мне в 17:00 и сказал: "Встретимся на улице!" А потом повел меня на романтическое свидание".
- "Было бы замечательно, если бы ты разбудил меня массажем ног и принес мне завтрак в постель".
Попробуйте день "без секса"
Вы и ваш партнер можете выбрать день, когда интимность и секс – "табу". В идеале это должен быть день, когда вы оба проводите время вместе, а не просто ездите по своим делам.
Да, вы можете иметь страстные поцелуи, прикосновения, объятия, но избегайте интимной близости. Такая атмосфера поможет создать волнение, как в юношеские годы.
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Возможно, вы вспомните о том, что делали с партнером в начале ваших отношений. Ведь благодаря этому вы влюбились друг в друга. Вы можете ходить на свидания, отправлять романтические смс и тому подобное.
И советуем установить специальное время (скажем, 21:00), когда физическая близость будет разрешена. И тогда вы получите страстный секс.