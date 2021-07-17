Ведь в быту есть много факторов, которые могут уменьшить близость и привязанность между партнерами.

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Почему "искра" в отношениях угасает

По словам доктора философии Сюзанны Гельб, часто отсутствие физической близости и ярких чувств связаны с проблемами в прошлом. Например, если парень общался с другой 5 лет назад, а девушка это помнит.

Также отсутствие близости может быть следствием существенных изменений в жизни, например, рождение ребенка.

Однако если партнеры готовы экспериментировать, то они с легкостью смогут восстановить страсть в отношениях. Ниже читайте 4 способа, которые помогут вернуть "кокетливые чувства".

Как вернуть "искру" в отношения

Составьте список "Я люблю, когда ты..."

Составьте вместе с партнером (по отдельности) список действий партнера, которые делают вас счастливыми и возбужденными.

Например:

"Я люблю, как ты встречаешь меня у двери, когда я прихожу с работы".

"Я люблю, как ты меня удивляешь и неожиданно обнимаешь, когда я мою посуду".

"Мне нравится, как ты говоришь мне, что я выгляжу красиво, когда я просто хожу в домашней одежде".

"Я люблю, когда ты перед сном целуешь меня и желаешь хороших снов".

Продолжайте составлять такие списки в течение всего дня, а потом вечером прочитайте их друг другу вслух.

Скажите: "Я рад (-да), что ты здесь"

В течение одного дня вы и ваш партнер должны говорить друг другу, что вы рады/счастливы быть вместе. Но сказать эти слова нужно как минимум трижды.

Можно сказать это словами или выразить с помощью прикосновения или нежного поцелуя в щеку. Вам и вашему партнеру следует чаще высказывать благодарность, давая понять, что вы действительно хотите быть вместе.

Составьте список "Было бы замечательно, если бы..."

В течение дня вместе с любимым человеком составьте список того, чтобы вы хотели получить от своего партнера. Это может быть что-то вроде "списка желаний".

Например:

"Было бы замечательно, если бы ты позвонил мне в 17:00 и сказал: "Встретимся на улице!" А потом повел меня на романтическое свидание".

"Было бы замечательно, если бы ты разбудил меня массажем ног и принес мне завтрак в постель".

Попробуйте день "без секса"

Вы и ваш партнер можете выбрать день, когда интимность и секс – "табу". В идеале это должен быть день, когда вы оба проводите время вместе, а не просто ездите по своим делам.

Да, вы можете иметь страстные поцелуи, прикосновения, объятия, но избегайте интимной близости. Такая атмосфера поможет создать волнение, как в юношеские годы.

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Возможно, вы вспомните о том, что делали с партнером в начале ваших отношений. Ведь благодаря этому вы влюбились друг в друга. Вы можете ходить на свидания, отправлять романтические смс и тому подобное.

И советуем установить специальное время (скажем, 21:00), когда физическая близость будет разрешена. И тогда вы получите страстный секс.