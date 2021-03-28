Як побудувати здорові стосунки: 6 простих правил

Щоб закохані могли бути щасливими у парі десятки років, варто дотримуватися простих істин здорових стосунків. Що потрібно робити – читайте у матеріалі.

Не накопичувати, а висловлювати свої почуття й емоції

Довіра партнерів одне до одного будується на відкритості. Якщо хтось не може або боїться говорити про те, що відчуває, нічого з цих стосунків не вийде.

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Не звинувачувати партнера у своїх проблемах

Підсвідомо людина розуміє, що її партнер ні в чому не винний. Проте саме він виявляється поряд й бере на себе удар звинувачень у всіх бідах. Такі дії неправильні й дуже псують стосунки.



Не звинувачувати партнера / Фото RWA Psychology​

Навчитися слухати

Партнера потрібно слухати й чути, брати участь в його роздумах та бути повноправною частиною всіх історій, а не тільки спостерігачем.

Обговорювати плани та ідеї

Навіть, якщо здається, що це незначне рішення й навіщо розповідати про це партнеру. Проте це не дуже шанобливо, коли просто ставлять перед фактом. Суть не в тому, щоб питати дозволу, а в тому, щоб партнер знав і розумів твої інтереси.



Обговорюйте плани / Фото Voonami​

Знайти справу на двох

Наприклад, це можуть бути відеоігри, прогулянки на велосипедах, походи в кіно або театр. Не важливо, чим ви будете займатися разом, головне, що це можливість пізнавати одне одного.

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Поважати особистий простір партнера

Без цього пункту стосунки приречені на аб'юз з чийогось боку. Кожен партнер має повне право залишатися наодинці, займатися хобі, присвячувати час свої захопленням або навіть відпочивати окремо від коханої людини. Це нормально.