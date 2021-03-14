Під час розмови з друзями не варто розповідати їм усі деталі стосунків з партнером. Яких тем краще уникати – читайте у матеріалі.

Коли хочеться сказати щось погане про свого партнера

Образи на адресу свого партнера – це табу. Мова йде й про те, щоб сказати це в очі та за спиною. Проте, якщо в першому випадку ви ще зможете вибачитися за це перед коханим, то ситуація, коли говорите неприємні речі за його спиною і він про це випадково дізнається, може коштувати вам стосунками.

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Якщо хочете випустити пар, то замість того щоб набрати номер когось з друзів, сходіть в спортзал або влаштуйте генеральне прибирання будинку.

Коли один з вас зрадив

Не всі зради закінчуються розлученням. Деякі жінки цілком можуть пробачити своєму партнеру. Чого не можна сказати про друзів і родичів обманутого.



Коли один зрадив / Фото Brick Underground​

Якщо хочете зберегти нормальні стосунки зі своїми близькими, краще не розповідайте про інцидент. Хоча це поширюється на всі ситуації, які певною міроб не вкладаються в загальноприйняті норми.

Коли у партнера фінансові проблеми

Наприклад, чоловіки вкрай болісно сприймають свою фінансову неспроможність. Тому, якщо дівчина почне з подругами обговорювати його провали, це його вкрай засмутить. Не кажучи вже про те, що надалі вам буде складно відновити його репутацію в очах навколишніх.

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Коли партнер розповідає про свої фантазії

Не варто обговорювати сексуальні фантазії свого партнера. Погодьтеся, що вам би також було неприємно. Якщо партнер поділився з вами найпотаємнішим, постарайтеся виправдати його довіру.