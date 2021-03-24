Спочатку стосунки на відстані здаються романтичними. Ви проводити разом час у різних містах та країнах. Проте з часом з'являється все більше проблем й акцент переходить на негативні моменти стосунків.

Після певного проміжку часу у закоханих з'являється відчуття, що 2 – 3 дні на зустріч – це надзвичайно мало. Адже хочеться, аби партнер постійно був поруч.

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Крім цього, втомлюєшся від постійного відчуття очікування, дратує Skype і месенджери. Всі ці смайлики й "поцілунки" в повідомленнях не передають того, що хочеш сказати.

Стосунки на відстані / Фото Travel + Leisure

Усі ці важкі моменти закоханій парі потрібно проговорити, пережили, перестраждали. Після цього є шанс бачити й позитивні моменти стосунків на відстані.

• Терпіння

Терпіння і спокій – невід'ємна частина стосунків на відстані. Цю ситуацію просто потрібно прийняти такою, яка вона є. Закохані живуть на відстані у тисячі кілометрів одне від одного, прагнучи до однієї єдиної мрії.

• Підтримка

Варто навчитися підтримувати одне одного на відстані. Закохані вже по голосу вчаться розуміти, коли важко, коли втома.

Підтримка / Фото InStyle

• Carpe Diem

Лови момент. Потрібно розуміти, коли закохані разом, то ніщо не має відволікати одне від одного. Це почуття схоже до жадоби, коли шалено хотів пити, і ось нарешті добрався до величезного оазису.

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• Довіра

Ніколи не починайте стосунки з людиною, якщо не довіряєте їй на 200%. Це неможливо. Інакше ви будете мучити одне одного постійним поганим настроєм, ревнощами, підозрами. Без довіри будь-які відносини – біль, а на відстані тим більше.