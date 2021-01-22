Однією з найнеприємніших подій у житті людини є розлучення. Крім цього, цей період ще може супроводжуватися скандалами, розподілом майна та іншими моментами. Усе це може призвести до стресу чи депресії.

Психолог Наталя Борисова розповіла виданню Новое время, як пережити цей період, відновитися та продовжити будувати життя.

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Зробити паузу

Вона зазначила, що переважно важкими є перші тижні після розлучення. Людина нерідко перебуває в шоковому стані й може наробити багато нових помилок. Для того, щоб уникнути фатальних вчинків, які можуть зашкодити, варто дозволити собі взяти тайм-аут.



Взяти перерву / Фото Pexels

Крім цього, варто утриматися від прийняття важливих рішень. Якщо робота вам не дозволяє відволіктися від сімейної драми, а, навпаки, – навантажує, варто взяти відпустку хоча б тиждень. Це необхідно для того, щоб дати нервовій системі повернутися в стабільний стан.

Не обговорювати колишніх

Зі сторонніми людьми не варто обговорювати колишнього партнера, а також не потрібно розкривати подробиці розриву відносин. Поділитися можна тільки з найближчими людьми, яким повністю довіряєте.

Навіть спілкуючись з членами вашої родини, не робіть вашого експартнера по шлюбу єдиним винуватцем події. У переважній більшості випадків в розлученні винні обидва. Але не варто також і звинувачувати у всьому себе, займаючись самоїдством,

– повідомила Наталя Борисова.

"Оцініть ситуацію об'єктивно і зробіть правильні висновки. Якщо у вас з колишнім чоловіком або дружиною є спільні діти, ніколи не налаштовуйте їх проти партнера", — зазначила Борисова.

Життя тільки починається

Після розлучення життя не закінчується, а починається. Варто не замикатися в собі та не занурюватися повністю у свої переживання. Краще спілкуватися зі своїми друзями, колегами.



Зустрічайтеся з друзями / Фото Medium​

"Якщо вам дуже не вистачає колишнього і ви його продовжуєте щиро любити, пам’ятайте, що навіть після розлучення чоловік і дружина можуть знову зійтися. Однак таке відбувається досить рідко. Дайте йому пожити окремо від вас, самі поживіть без нього. Можливо, ви обидва почнете робити кроки назустріч", – розповіла Наталя Борисова.

За її словами, якщо ж ви охололи один до одного, і любові більше немає, то докладіть всіх зусиль, щоб зберегти хоча б більш-менш нормальні стосунки. Це важливо, якщо у вас є діти.

Усвідомте, що життя на цьому не закінчується. У вашому житті настає новий етап, і з’явиться додатковий вільний час. Проведіть його з користю. Тепер ви зможете робити те, на що в шлюбі не вистачало часу.

Новий роман

"Якщо ви закрутите роман виключно заради того, щоб "насолити" експартнеру або пробудити в ньому ревнощі, такі відносини призведуть до нового розриву, який посилить ваші ще не загоєні душевні рани. Краще займіться собою. Подбайте про своє здоров’я, красу і привабливість. Слідкуйте за харчуванням, не заїдайте стрес і не намагайтеся погасити його спиртними напоями", — запевнила психолог Наталя Борисова.

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Спорт, фітнес, танці допоможуть вам відволіктися від проблем, перемикнутися й наситити організм "гормонами радості". Також не завадять прогулянки, відпочинок на природі, кіно, театр, відвідування клубів, похід до перукаря і косметолога. Крім цього, можете записатися до хорошого психолога, щоб розібратися зі своїми думками й почуттями.