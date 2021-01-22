Щоб уникнути стосунків з тираном, важливо слідкувати за поведінкою людини. На що звертати увагу – читайте в матеріалі.

► Часто зривається та кричить

В цьому випадку не так важливо, чому це відбувається: хронічну втому, паршивий характер, невміння себе контролювати чи психологічні проблеми. Про це повідомило видання Cosmo.

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Це дуже неприємно і свідчить, що партнер може мати поганий вплив або навіть зробити життя іншого пеклом. Психологи рекомендують втікати від таких.

► Категорично не хоче говорити про минуле

Після такої заяви переважно ще більше хочеться дізнатися, що ж раніше відбувалося і чому партнер не бажає про це розповідати. Можливо, він погано ставився до своїх колишніх, тому боїться цим налякати. А можливо, там є і більш жахливі моменти.



Не хоче говорити про минуле / Фото Blog Therapy​

► Вважає, що головний у стосунках

Не потрібно давати партнеру всі права керувати собою. У кожного повинна бути можливість виражати особисту думку, робити те, що подобається, а також розвиватися. Це можливо тільки тоді, коли обидва партнери мають однакові права в стосунках.

► Різна поведінка наодинці й при друзях

Тиранія – це не тільки фізичне насильство, а й емоційне. Тому якщо партнер вже на початку стосунків дуже різкий наодинці, але досить мило поводиться при друзях, швидше за все, він "замилює очі".

► Критикує успіх партнера

Партнер може всіляко критикувати успіх іншого, мінімізувати зусилля для його досягнення або говорити, що це зовсім не показник. Усе це абьюзерство.



Критикує успіх партнера / Фото Olubunmi Mabel

► Не любить друзів партнера

Коли на це є об'єктивні причини, тоді ще можна зрозуміти. Але коли партнер не злюбив друзів просто так і задовго до знайомства з ними – виглядає дуже дивно. Гірше тільки, якщо при цьому він ще й забороняє спілкуватися з друзями.

► Дозволяє собі те, що забороняє партнеру

Наприклад, хлопець сказав, що дівчина не повинна влаштовувати зустрічі з подругами, але сам кожні вихідні відпочиває з друзями. Несправедливо? Ще і як! Ніхто не має права навіть щось забороняти.

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► Постійно акцентує на своїх діях

Тиран пам'ятає про всі подарунки й відпустках за його кошт. І, в разі чого, він моментально видасть перелік з усіма чеками, щоб переконати, наскільки партнер для нього важливий. Що виглядає так, ніби це підкуп.