Багато наших дій в стосунках як зміцнюють їх, так і руйнують. Недовіра, неповага і незацікавленість можуть призвести до фактичного розриву та завершення шлюбу.

Недовіра

Якщо немає довіри, це означає, що людина сумнівається в чесності чи надійності свого партнера, а також ставитись з підозрою. Про це повідомила доктор психології Сюзанна Філіппс у виданні Psychology Today.

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Причиною недовіри у стосунках може бути:

відмова партнера ділитися інформацією щодо сім'ї, роботи або власного життя;

таємне використання спільних коштів;

приховування інформації про друзів та інших занять;

фактичний розрив стосунків через роман на стороні.

Роман

Викриття таємного роману може стати причиною припинення стосунків, адже втрачена довіра до людини. Переважно саме невірність є найпоширенішою причиною, яка сприяє розлученню. Інколи коли пари після роману все ж намагаються вибачатися та миритися.



Спроба помиритися / Фото Sara Davison​

Поширеним є випадок, коли відбувається взаємне заперечення пари як стосунків, так і недовіри. Побоювання полягає в тому, що дороги назад не буде, якщо справу буде визнано.

Безпідставна недовіра

Трапляються випадки, коли стосунки руйнуються через невиправдану недовіру. Це може траплятися з різних причин: зрада в дитинстві, попередній розрив стосунків або труднощі з регулюванням емоцій та самооцінки, недовірливий партнер просто не може довіряти компліментам друзів свого партнера в офісі, не вірить у потребу партнера проводити час з іншими людьми тощо.

Така людина ставитиме абсолютно усе під сумнів, а сама недовіра зберігається незалежно від вибачень.

Неповага

Інколи неповага так добре прихована під виправданнями, що людина може навіть не знати, наскільки шкідливою може бути його поведінка чи коментарі для партнера і наскільки це буде руйнівним для їхніх стосунків. Важливо пам'ятати, що неповага є синонімом зневаги.

Які фрази можуть звучати:

"Ти знаєш, що я жартував, коли сказав, що ти знову не складеш водійський іспит?" "Я знаю, що ти любиш те, що робиш – я просто думаю, що всі вважають це дуже нудним".

Які є сигнали зневаги та неповаги:

глузування з партнера;

знущання з нього або ігнорування;

відволікання на телефон, коли партнер ділиться чимось для нього важливим;

неповага, яку видно через мову тіла, наприклад, закочування очей;

виправлення або ігнорування партнера публічно поряд з іншими;

нездатність розпізнати, вибачитися та спробувати змінити свою поведінку.

Психолог Джон Готтман спеціалізувався на спостереженні за тисячами пар. Він повідомив, що зумів із точністю до 90% передбачити, які пари розлучаться протягом 5 років.



Розлучення / Фото SpaFinder​

Готман виділяє 4 негативні моделі спілкування, які передують розлученню: критика, зневага, позиція захисту та відвертання. "Неможливо встановити зв'язок, коли ваші стосунки позбавлені поваги", – повідомив Джон Готтман.

Незацікавленість

Втрати інтересу до партнера як до особливої людини у вашому житті, до спорідненої душі, інсайдера, який знає і любить вас, навіть якщо ви є абсолютно різними.

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Сигнальними фразами можуть бути:

"Тату, чому ти ніколи не приходиш побачити, як мама біжить на перегонах?" "Немає сенсу ходити на вечірку вашої родини – я не маю з ними нічого спільного".

Незацікавлений партнер перестає слухати, сміятися, фліртувати або торкатися з цікавістю та очікуванням. Проте визнання того, що руйнує ваші стосунки, є найважливішим кроком до змін.