Одним из самых неприятных событий в жизни человека является развод. Кроме того, этот период еще может сопровождаться скандалами, разделом имущества и другими моментами. Все это может привести к стрессу или депрессии.

Психолог Наталья Борисова рассказала изданию Новое время, как пережить этот период, восстановиться и продолжить строить жизнь.

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Сделать паузу

Она отметила, что в основном тяжелыми являются первые недели после развода. Человек нередко находится в шоковом состоянии и может наделать много новых ошибок. Для того чтобы избежать роковых поступков, которые могут навредить, стоит позволить себе взять тайм-аут.



Взять перерыв / Фото Pexels

Кроме этого, следует воздержаться от принятия важных решений. Если работа вам не позволяет отвлечься от семейной драмы, а, наоборот, – нагружает, стоит взять отпуск хотя бы неделю. Это необходимо для того, чтобы дать нервной системе вернуться в стабильное состояние.

Не обсуждать бывших

С посторонними людьми не стоит обсуждать бывшего партнера, а также не нужно раскрывать подробности разрыва отношений. Поделиться можно только с самыми близкими людьми, которым полностью доверяете.

Даже общаясь с членами вашей семьи, не делайте вашего екс партнера по браку единственным виновником происшествия. В подавляющем большинстве случаев в разводе виноваты оба. Но не стоит также и обвинять во всем себя, занимаясь самоедством,

– сообщила Наталья Борисова.

"Оцените ситуацию объективно и сделайте правильные выводы. Если у вас с бывшим мужем или женой есть общие дети, никогда не настраивайте их против партнера", – отметила Борисова.

Жизнь только начинается

После развода жизнь не заканчивается, а начинается. Следует не замыкаться в себе и не уходить полностью в свои переживания. Лучше общаться со своими друзьями, коллегами.



Встречайтесь с друзьями / Фото Medium

"Если вам очень не хватает бывшего и вы его продолжаете искренне любить, помните, что даже после развода муж и жена могут снова сойтись. Однако такое происходит довольно редко. Дайте ему пожить отдельно от вас, сами поживите без него. Возможно, вы оба начнете делать шаги навстречу", – рассказала Наталья Борисова.

По ее словам, если же вы охладели друг к другу и любви больше нет, то приложите все усилия, чтобы сохранить хотя бы более-менее нормальные отношения. Это важно, если у вас есть дети.

Осознайте, что жизнь на этом не заканчивается. В вашей жизни наступает новый этап, и появится дополнительное свободное время. Проведите его с пользой. Теперь вы сможете делать то, на что в браке не хватало времени.

Новый роман

"Если вы закрутите роман исключительно ради того, чтобы "насолить" екс партнеру или пробудить в нем ревность, такие отношения приведут к новому разрыва, который усилит ваши еще не зажившие душевные раны. Лучше займитесь собой. Позаботьтесь о своем здоровье, красоте и привлекательности. Следите за питанием, а не заедайте стресс и не пытайтесь погасить его спиртными напитками", –заверила психолог Наталья Борисова.

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Спорт, фитнес, танцы помогут вам отвлечься от проблем, переключиться и насытить организм "гормонами радости". Также не помешают прогулки, отдых на природе, кино, театр, посещение клубов, поход к парикмахеру и косметологу. Кроме этого, можете записаться к хорошему психологу, чтобы разобраться со своими мыслями и чувствами.