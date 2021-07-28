Згідно зі словами психолога, потрібно навчитися робити акцент на задоволенні стосунками, на радості та комунікації. А не на тому, щоб довести партнеру, що він не правий.

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"Я противник думки, що у сварці народжується істина, адже в більшості випадків у сварці народжується скандал. Потрібно дивитися на кілька кроків назад, щоб зрозуміти, для чого ви сваритеся. Якщо намагаєтеся щось довести своїй другій половинці, це означає, що вам не вистачає визнання, поваги й захоплення", – повідомила Олена Адамова.

Перенесіть акценти зі сварки на любов

Запитайте себе і партнера: "Що можна зробити, щоб ти був щасливий?". Спробуйте відчути інтерес партнера в конфлікті замість того, щоб доводити свою правоту.

Розв'язання конфліктів / Фото JDate

Психологічне погладжування

Це означає – хвалити другу половинку за те, що вона робить правильно.

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Зробити свій вибір

Слід зрозуміти, ким хочете бути: правим чи щасливим? Дізнайтеся, яка причина такої поведінки й у партнера, а тоді розв'яжіть цю проблему.