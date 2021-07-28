Аб'юзивними називаються відносини, в яких один з партнерів допускає стосовно іншого грубість, жорсткість, глузування.

Важливо Хто такий аб'юзер: важливі ознаки, про які варто пам'ятати кожній

Крім цього, всіляко порушує особисті кордони, постійно нав'язує свою думку, пригнічує волю і намагається поставити в залежність різними методами.

Чому певним людям аб'юзивні відносини можуть здаватися нормальними

• Романтизація

Музика та кінематограф, які грають чималу роль у житті людини, переповнені романтизацією аб'юзивних стосунків. Якщо ми споживаємо так багато інформації про те, що такі відносини – це романтично, як результат, дійсно починаємо так думати.

• Здається непідробним коханням

Сварки, які закінчуються бійками й словами ненависті, можуть здатися доказом щирих почуттів. Адже бурхливі пристрасті не стаються між двома байдужими одне до одного людьми.

Бурхливі пристрасті / Фото Adobe Stock Photo

Крім того, аб'юзер може почати дуже стрімко та активно розвивати стосунки, що здається спалахом почуттів, що схоже до уявлень про кохання.

• До аб'юзерів повертаються частіше

Часто у тих, хто постійно піддавався насильству, настільки підірвана віра в себе і самооцінка в принципі, що вони повертаються до аб'юзера. Адже такі люди не вірять, що їх дійсно здатні любити.

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• Це нормально, якщо повсюди

Друзі можуть розповісти десятки історій про аб'юзівні стосунки, але при цьому будуть стверджувати, що це справжнє кохання. Через це уявлення про аб'юз сформується, як норма.