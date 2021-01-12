Обиды, ссоры, дети – все это может сделать жизнь партнеров сложнее. Чтобы счастливо жить вместе, влюбленным необходимо утвердить несколько приоритетов, которые буду помогать паре.

► Не прерывайте диалог

С годами разговоры между партнерами могут превратиться в короткие и раздраженные фразы, содержащие информацию о детях или материальных проблемах. Об этом сообщили в издании Elle.

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Развивая отношения, партнеры должны понимать, что им нужно наладить глубокое общение друг с другом и настоящий, доброжелательный диалог.



Доброжелательный диалог / Фото Freepik

Для этого они могут устраивать определенные ритуалы. Например, каждый вечер, несмотря на работу, занятость или болезнь, находить время друг для друга. Чтобы спокойно, за чашкой чая обсудить свои дела, эмоции, планы и мечты.

► Уделяйте время друг другу

С появлением малыша родительские заботы и обязанности супругов часто затмевают их партнерские отношения. Когда дети растут, бывает сложно уделять время друг другу, не боясь почувствовать себя плохими родителями.

Чтобы семья не воспринималась как рутина, как тяжелое бремя, которое вы несете на своих плечах, запланируйте еженедельные удовольствия, интересные обоим. Например, для кого-то это могут быть прогулки на велосипеде, игра в теннис, для других – лекции или кино. Время, проведенное вдвоем, без телефона, без детей, подтверждает важность этих отношений для каждого из вас.

► Продолжайте обольщать

Оставаться соблазнительными друг для друга считается одним из способов показать, что партнеры все еще стремятся нравиться друг другу. Ситуации, слова и поступки, которые убивают любовь, у каждого свои. Преимущественно любовь великодушно готова смириться с незакрытыми тюбиками с пастой, скомканной пижамой или грязными чашками. Однако влечение менее снисходительно.

Стоит попробовать посмотреть друг на друга как в первый раз. Помочь в этом может, например, отпуск в компании, где невольно можно увидеть своего партнера глазами посторонних.

► Цените свой союз

Партнерам важно чувствовать эксклюзивность своих отношений. Это дает им ощущение уверенности друг в друге.

Если партнеры доверяют, то флирт может быть игрой, которая бодрит. Однако если ваш партнер в себе не уверен и к любому проявлению кокетства относится болезненно, важно щадить его чувства.

► Поддерживайте друг друга

Сегодня ценится независимость и каждый прячется в броню, вместо того, чтобы открыться другому, опереться на него.



Открыться другому / Фото Easy Weddings UK

Мы не очень умеем говорить о своих проблемах. Нам кажется, если человек любит – сам должен все понять. Однако партнер не телепат и если ему не сказать, то он имеет право не догадаться.

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Кроме того, не просто принять глубокую инаковость человека, не желая при этом изменить его. Людям трудно понять, что кто-то не всегда может находиться в лучшей форме и иногда может быть слабее. Поэтому важно уметь идти на уступки и надеяться на взаимность.