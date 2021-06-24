• Планувати прийом їжі та закусок

Кожні 3 – 4 години дитині потрібно їсти, а саме повноцінне харчування 3 рази, 2 перекуси та багато рідини. Якщо наперед спланувати такий графік, то харчування дитини буде збалансованішим, а малюк буде менш примхливим.

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На прогулянку можна взяти із собою корисні перекуси: овочі, йогурти, а також не забути про воду. Тоді не доведеться покладатися на фастфуд.

• Планувати меню вечері заздалегідь

Якщо складно планувати меню на тиждень, то можна почати з 2 – 3 днів. Вечеря обов'язково має бути збалансованою:

Цілозерновий хліб, рис чи макаронні вироби.

Фрукти або овочі.

Джерело білка, наприклад, нежирне м'ясо, сир або боби.



Збалансована вечеря / Фото iStock

• Не коментувати харчові звички дітей

Батькам варто намагатися не коментувати, що і скільки їдять діти. Варто бути якомога більше нейтральними. Якщо будете постійно їм казати "їжте овочі", вони будуть тільки чинити опір.

• Поступово додавати нові продукти

Часто діти страждають фобією нової їжі. Їхні смакові рецептори повинні іноді звикати до аромату, перш ніж їм сподобається смак.

• Зробити здорову їжу цікавою

Якщо діти не хочуть їсти овочі, можна спробувати поекспериментувати з приправами та соусами. Наприклад, додати хумус або заправку на основі йогурту.

• Хай діти також готують їжу

Якщо діти будуть брати участь у виборі або приготуванні їжі, вони будуть більше цікавитися тим, що вони створили. Можна сходити із ними в магазин і дозволити самостійно вибирати продукти. Крім цього, якщо вони достатньо дорослі, дозвольте їм нарізати овочі та зробити салат.



Діти готують з батьками / Фото First Discovery Children's Academy

• Зменшити кількість шкідливих продуктів

Не діти, а батьки відповідають за продукти, які потрапляють в будинок. Скорочуючи кількість нездорової їжі, мама й тато мотивують їсти більше фруктів, овочів, цілозернових і молочних продуктів.

• Помірковано дозволяти смаколики

Іноді варто дозволяти дітям цукерки, газовану воду та печиво. Попкорн в кіно або морозиво з фруктами – це справжнє задоволення, від якого не варто відмовлятися. Якщо батьки збалансують це з правильним вибором харчів і фізичною активністю – дітям не зашкодить.

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• Бути прикладом для наслідування

Якщо батьки постійно сидять на дієті або мають непостійні звички в їжі, діти виростуть і будуть думати, що така поведінка є нормальною. Варто більше довіряти своєму тілу, яке повідомить, коли ви голодні та коли ситі. Тоді діти навчаться робити те ж саме.