Коли дитина дивиться мультики, вона занурюється в події на екрані та стає частиною вигаданого світу. Може ототожнювати себе з головним героєм або подумки переміщати себе в сюжет.

Цікаво Як правильно казати дитині "ні" та не піддаватися на вмовляння: 5 порад для батьків

Якщо мультфільмів у житті малюка занадто багато, вони стають ледь не єдиним способом пізнання навколишнього середовища. Споглядаючи досвід мультиплікаційних героїв, дитина втрачає інтерес до реального світу, який не такий цікавий і барвистий, як події на екрані. В такому випадку єдиним способом відокремити у свідомості дитини реальність від вигадки – дивитися мультики разом з батьками.

Дорослі можуть коментувати сюжет, роз'яснювати, де правда, де перебільшення, де добро, а де зло. Це навчить малюка критично сприймати сюжет і усвідомлювати, що хід подій у реальності буде не таким, як у мультику.

Чим корисні мультфільми для дітей

Прищеплюють гарні манери, поняття етикету та правила взаємодії із зовнішнім світом.

Допомагають розвивати уяву, пам'ять і мислення – когнітивні функції головного мозку.

Вчать доброті, щирості, любові та дружбі.

Зацікавлюють, відволікають, заспокоюють.

Прищеплюють навичку аналізу послідовності подій.

Знайомлять з алгоритмом отримання потрібного результату (проблема, зусилля, рішення).

Формують логічне мислення.

Розширюють кругозір, знайомлять з розмаїттям кольорів, форм, розмірами об'єктів навколишнього світу.

Навчають рідної та іноземної мови.

Стимулюють креативне, нестандартне мислення.

Плюсів досить багато, проте батькам все одно потрібно не забувати фільтрувати мультфільми, як, і весь дитячий контент.



Користь мультфільмів / Фото Fun Childhood

Шкода від мультфільмів для дітей

Який контент не можна дивитися дітям:

З елементами жорстокості, коли сюжет наповнений агресією, бійками та вбивствами персонажів.

З неправильним трактуванням понять добра та зла. Наприклад, коли негативний герой представляється хорошим чи навпаки. А також сюжети, де головний лиходій уникає відповідальності за свої вчинки.

З перенасиченим візуальним рядом: гучні звуки та часто змінні яскраві зображення перевантажують дитячу психіку.

Що буде з дитиною, якщо не контролювати кількість і якість мультфільмів

Агресивна поведінка. Після перегляду мультфільму малюк може захотіти когось вдарити чи щось розбити, тобто повторити дії персонажів. Сцени насильства не проходять безслідно: вони викликають потрясіння та небажані емоційні переживання.

Нервове напруження. Особливо, якщо подивитися динамічний мультик ввечері. Дитина втомлюється за день, тому перед сном їй потрібно якесь спокійне заняття. Мультфільм з біганиною, спалахами світла та гучними звуками розбурхає нервову систему малюка, тому він не засне й буде нервувати. Як результат зіб'ється режим, що негативно відіб'ється на денній активності.

Замкнутість. Перегляд мультфільмів – пасивне заняття, яке не потребує ніяких зусиль. Крім того, наш мозок влаштований так, що з двох видів діяльності він обирає той, який легше. Саме тому дитина, яка занадто довго і часто дивиться мультики, віддасть перевагу саме їм, а не спілкуванню з друзями або батьками. Як результат, у нього можуть початися проблеми з соціалізацією і вибудовуванням дружніх зв'язків.

Важливо Секрети французького виховання: батько поділився своїми методами та результатами їх використання

Викривлення картини світу. Фантазійні сюжети мультиків формують у дітей неправильне уявлення про навколишній світ. Тут виникає питання: у що вони будуть вірити, на що орієнтуватися. Художня вигадка завжди яскравіша, ніж реальність, але чи варто жити у фантазіях? Така дезорієнтація у дитини може привести до непередбачуваних наслідків, починаючи від поведінкових порушень і закінчуючи неправильною оцінкою себе, своїх можливостей та якостей особистості.